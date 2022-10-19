布林肯警告中國加快武統！邱國正：國軍不會無動於衷

中國共產黨第二十次全國代表大會17日在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平發表二十大報告，在涉台部分「絕不承諾放棄使用武力」。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也警告北京恐加速對台武統。國防部長邱國正今（19）日在立法院受訪表示，對方要提前或延後，國軍不會無動於衷，會根據徵候研判，做好應對。
立院國防及外交委員會今日審查國防部主管預算。邱國正在會前接受媒體聯訪，針對英國國防部警告，中國正重金招募英國飛行員，目前已有約30名退役英國飛行員前往中國，協助訓練共軍飛行員，邱國正對此回應表示，我國一直有退伍、退休人員，或者有經驗人員的管制方法，但離開軍中他是一介平民，他只要在除役年齡之前，或牽扯到動員，還有一定的法規，國防部並沒有強制要他如何，但其他國家的狀況，我國作參考，「不要把任何事情都往頭上自己套，那沒有意義」。
針對布林肯提到北京可能加速攻台期程，邱國正說，國軍建軍備戰下一秒、下一個鐘頭要做什麼都要做準備，北京想要延後、提前，國軍不會無動於衷。邱國正說，任何事情有可能，國軍都會加以研判，而研判依據是看徵候，任何徵候都會帶動最大可能，國防部持續密切注意。
行政院長蘇貞昌昨日上午率相關部會首長到立法院進行施政總質詢，中午卻傳出確診新冠肺炎，由於邱國正曾與蘇貞昌一同備詢，媒體關心是否有打疫苗？邱國正表示，已打過疫苗，至於是否打高端疫苗？他說，「忘了、有打就不錯」，但也坦言沒有想過打加強劑。