MLB／守護者抱小孩後遭淘汰　粗暴基迷要他知道誰是爸爸

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系列戰第四戰，Naylor是守護者第4局的首棒打者，跟Cole纏鬥了六球後，第七球將Cole的97.7英哩(約157公里)偏低速球一棒扛出全壘打牆牆，並在繞壘時盯著Cole比出「抱小孩」的動作，嘴巴也不斷對著Cole碎念，更直接說出「他是我的小兒子」，暗指自己是Cole的爸爸，挑釁意味十足。
當時Cole並沒有太激動的回應，僅在賽後受訪時對Naylor的挑釁動作冷冷說了一句「蠻可愛的」，但今天回到紐約比賽，洋基球迷就忍不下去了，有反擊的機會當然不會錯過。
Naylor本場比賽首次上場打擊時，基迷就準備開始教他做人，首打席對今天洋基先發投手Nestor Cortes的速球打出不營養飛球，還把棒子打斷，基迷馬上抓到機會反擊，不但回敬「抱小孩」動作，還大聲咆哮「現在誰才是你的爸爸啊？」，就是要讓Naylor聽到。
洋基隊明星二壘手「拖天子」自然也不會讓反擊的機會溜走，守護者最後一名打者Myles Straw，打出滾地球，Torres踩向二壘封殺拿下最後一個出局數後，也直接在壘包上大動作「抱小孩」，而且今天洋基隊贏球後確定淘汰守護者進入美聯冠軍戰，可以說是把面子裡子都討了回來。
這次遭到洋基隊球員、球迷群起反擊，可能讓Naylor這名25歲的年輕小伙子之後不再這麼衝動「敗人品」，也讓他親身體驗惹到洋基迷的淒慘下場。