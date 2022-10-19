豪雨水門案！北市府讓人車被困堤防外　綠轟柯文哲硬拗

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民進黨台北市議員江志銘出席記者會，並表示，此次士林北投的「水門案」再次證明柯文哲完全無心市政，且柯市府犯錯只會硬拗，千錯萬錯都是別人的錯。他表示，基隆河河水暴漲，台北市政府緊急關閉水門，以免大水淹進市區，但堤防外的車輛如果不移走，隨著河水漂流，那可能會撞到堤防抽水設備，甚至撞到橋墩，後果不堪設想。
江志銘說，要關閉水門之前不是只要通知車主，而是要確保堤防外車輛是不是漂流，柯文哲現在還搞不清楚狀況。他說，台北市水利處當天中午應該要有相關拖吊作業，不是只通知車主，如果防洪要靠市民自己，那要柯市府幹嘛？
民進黨台北市議員簡舒培也在會中說，禮拜天「水門案」，柯文哲在第一時間沒有放棄輔選行常，從中部趕回來台北，還說「國民要為自己行為負責，不能全部要求政府」，這樣的講法很冷血無情。
簡舒培表示，尤其昨天看到不只有車子沒有駛離水門，北市府禮拜天16點宣布關水門，12位台北市民都被關在水門裡，其中2位市民最後被消防局救出來，已經是當天21點55分，這跟關水門時間足足差了6小時。
簡舒培說，台北市政府關水門當下沒有清查水門內是不是還有人嗎？水門內有人就在裡面施工，而這些施工的人還有跟水利局申請，更有公告，所以他們週日在裡面搭舞台，北市府是知道的，柯文哲爭功諉過讓人痛恨吐血，台北市有這麼多發言人，這時候又跑哪裡去了？
陳時中競選辦公室發言人陳品潔則說，陳時中承諾，未來當選不會推責任給屬下，會帶領8萬優秀市府員工一起努力，做負責的市長；另外也承諾不會與中央對抗，會尋求中央專家協助，把事做好，也不會於救災時，人不在災害應變中心。