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法國大罷工登場！加油站、交通大亂　歐洲之星取消列車　

▲法國18日發生全國罷工行動，抗議通膨並要求加薪。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國18日發生全國罷工行動，抗議通膨並要求加薪。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-19 10:55:122022-10-19 11:06:39

新冠肺炎疫情、俄烏戰爭加劇通貨膨脹以及能源短缺問題，在法國面臨數十年來最嚴重的通貨膨脹之際，多個貿易工會在18日時展開全國大罷工，向政府提出加薪要求。全國各地約有10.7萬人參加，為法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）帶來自5月連任以來最大的挑戰。

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綜合外媒報導，法國18日展開全國性大罷工，法國勞工總工會（CGT）指出，18日在全國各地共有150個集會抗議的地點，約有近30萬人參與。不過法國警方表示，參與人數約10萬人左右。

先前勞工行動已經持續數週，造成法國主要的煉油廠和加油站供應陷入混亂，而這次罷工則是延續於此，並且讓運輸和學校等公家部門都受到影響。

雖然政府要求部分工人可以回到加油站工作，讓石油供應恢復正常，但有部分人士警告，政府此舉可能會違反罷工的權利。工會領導人則是希望工人們能因此受到激勵，繼續堅持下去。

其中CGT公會更呼籲法國石油巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）煉油廠員工繼續罷工。該集團員工已經罷工數週，造成煉油廠和儲油庫停擺，全法國面臨燃料短缺。儘管道達爾能源集團已經於上週五和其他工會達成協議，同意加薪7%，外加紅利。但CGT工會以通貨膨脹和公司獲利豐厚為由，要求加薪10%。

▲法國抗通漲的罷工行動造成法國主要的煉油廠和加油站供應陷入混亂。圖為道達爾集團旗下的加油站。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國抗通漲的罷工行動造成法國主要的煉油廠和加油站供應陷入混亂。圖為道達爾集團旗下的加油站。（圖／美聯社／達志影像）
連接英國倫敦聖潘克拉斯車站與法國、荷蘭的高速鐵路「歐洲之星」也在18日時表示，由於罷工，已經取消倫敦與巴黎之間的部分列車。

另外核電廠巨頭法國電力（EDF）關連到電力供應安全的維修工作，也被迫延後之外；法國FNME-CGT工會代表17日指出，罷工將影響10座核電廠工作，接下來將會進一步延誤13個反應爐的維修，將讓法國的總發電量減少2.2吉瓦（gigawatts）。

18日的抗議活動於傍晚結束，但卻發生了數個暴力事件，有建築物窗戶遭到砸碎，還有幾名穿黑衣的示威者與警察之間發生了衝突，向警察投擲物品。根據法國商業調頻電視台（BFMTV），內政部指，示威期間全國共15人被拘留，其中11人在首都巴黎（Paris）被逮捕，9名警員在與遊行者的衝突中受傷。

▲18日的罷工行動中，出現數個暴力事件，有民眾遭到警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲18日的罷工行動中，出現數個暴力事件，有民眾遭到警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
罷工潮從石油領域擴大到其他部門，公共服務、能源、公共交通、道路、農業食品和貿易等都受到影響。在大眾運輸方面，主要會影響地方交通，包括歐洲之星、火車、郊區火車和巴黎地鐵。公務員工會也呼籲參加周罷工行動，可能將會影響到學校和其它公共設施。

數千民眾已經在16日走上巴黎街頭，抗議物價高漲。極左派政黨「不屈法國黨」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）和今年諾貝爾文學獎得主安妮艾諾（Annie Ernaux）並肩走上遊行。當時沒朗雄呼籲民眾參加18日的罷工。

▲數以千計群眾16日走上巴黎街頭抗議物價飆漲，極左派政黨「不屈法國」領導人梅蘭雄（右）偕同今年諾貝爾文學獎得主安妮．艾諾（左）一起遊行。（圖／美聯社／達志影像）
▲，極左派政黨「不屈法國」領導人梅蘭雄（右）偕同今年諾貝爾文學獎得主安妮．艾諾（左）於16日走上巴黎街頭抗議物價飆漲。（圖／美聯社／達志影像）

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