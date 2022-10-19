法國大罷工登場！加油站、交通大亂　歐洲之星取消列車　

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先前勞工行動已經持續數週，造成法國主要的煉油廠和加油站供應陷入混亂，而這次罷工則是延續於此，並且讓運輸和學校等公家部門都受到影響。
雖然政府要求部分工人可以回到加油站工作，讓石油供應恢復正常，但有部分人士警告，政府此舉可能會違反罷工的權利。工會領導人則是希望工人們能因此受到激勵，繼續堅持下去。
其中CGT公會更呼籲法國石油巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）煉油廠員工繼續罷工。該集團員工已經罷工數週，造成煉油廠和儲油庫停擺，全法國面臨燃料短缺。儘管道達爾能源集團已經於上週五和其他工會達成協議，同意加薪7%，外加紅利。但CGT工會以通貨膨脹和公司獲利豐厚為由，要求加薪10%。
連接英國倫敦聖潘克拉斯車站與法國、荷蘭的高速鐵路「歐洲之星」也在18日時表示，由於罷工，已經取消倫敦與巴黎之間的部分列車。
另外核電廠巨頭法國電力（EDF）關連到電力供應安全的維修工作，也被迫延後之外；法國FNME-CGT工會代表17日指出，罷工將影響10座核電廠工作，接下來將會進一步延誤13個反應爐的維修，將讓法國的總發電量減少2.2吉瓦（gigawatts）。
18日的抗議活動於傍晚結束，但卻發生了數個暴力事件，有建築物窗戶遭到砸碎，還有幾名穿黑衣的示威者與警察之間發生了衝突，向警察投擲物品。根據法國商業調頻電視台（BFMTV），內政部指，示威期間全國共15人被拘留，其中11人在首都巴黎（Paris）被逮捕，9名警員在與遊行者的衝突中受傷。
罷工潮從石油領域擴大到其他部門，公共服務、能源、公共交通、道路、農業食品和貿易等都受到影響。在大眾運輸方面，主要會影響地方交通，包括歐洲之星、火車、郊區火車和巴黎地鐵。公務員工會也呼籲參加周罷工行動，可能將會影響到學校和其它公共設施。
數千民眾已經在16日走上巴黎街頭，抗議物價高漲。極左派政黨「不屈法國黨」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）和今年諾貝爾文學獎得主安妮艾諾（Annie Ernaux）並肩走上遊行。當時沒朗雄呼籲民眾參加18日的罷工。