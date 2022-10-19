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特企／Bureau Veritas參展智慧能源週！協助企業淨零轉型

▲Bureau Veritas 集團參與2022年台灣國際智慧儲能應用展，展示一站式ESG永續服務助台灣企業淨零轉型。 （圖／Bureau Veritas提供）
▲Bureau Veritas 集團參與2022年台灣國際智慧儲能應用展，展示一站式ESG永續服務助台灣企業淨零轉型。 （圖／Bureau Veritas提供）

本報訊

2022-10-19 11:35:04

全台最具指標性的綠色再生能源國際展覽「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」，於10月19至21日在南港展覽1館盛大登場，舉行為期3天的展覽。身為TIC產業最永續的法商 Bureau Veritas 集團，此次也將來到南港展覽1館參與年度永續盛會，更將在「台灣國際智慧儲能應用展」展區中分享一站式ESG永續服務。

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來自法國的 Bureau Veritas 集團身為TIC（Testing, Inspection and Certification）產業的永續模範生 ，所提供的多項永續服務皆與國家發展委員會今年3月制定的「台灣2050淨零排放路徑藍圖」關鍵戰略不謀而合。為響應2022「台灣國際智慧能源週」綠能產業盛會，Bureau Veritas 集團旗下消費品產品事業部科技產品、工業與驗證三大事業群攜手聯合參展，駐展的專家群將協助台灣企業佈局永續經營策略。展覽期間，Bureau Veritas 集團展區更提供了定時定點的能源專題講座，由專業講師透過互動過程中引導與會者更加了解 Bureau Veritas 的永續服務特色及儲能系統服務，協助與會者掌握與時並進的法規發展趨勢。

Bureau Veritas 集團在永續和資安領域的表現是全球業界的佼佼者，不僅穩居道瓊永續指數（DJSI）專業服務類別第一名，亦連續兩年（2021～2022）獲得國際永續評比機構標準普爾（S&P Global）永續年鑑最高榮譽之金獎肯定，更是ESG投資人熟知的FTSE4Good 成分股之一，同時也榮獲全球最大、最值得信賴的企業永續評級機構EcoVadis 所授予的白金獎。Bureau Veritas 為全台首推IEC 62933-5-2併網式電能儲存系統安全要求規範的第三方驗證單位，近期接受客戶東元電機委託，執行台電最大規模60MW案場儲能系統IEC 62933認證，協助東元電機成為全國第一家獲得國際認證的儲能系統商。此外，在資安認證上，Bureau Veritas 集團是全球第五家OpenChain ISO 5230的第三方認證機構，已與ISCI簽署協議，並獲得國際電工協會IECEE認可，取得IEC 62443-3-3和IEC 62443-2-4 資安檢測實驗室資格，是業界少數能為電子電機、汽車和無線領域提供完整檢測與認證服務的機構，亦是Wi-Fi Alliance指定的測試實驗室。

2050年達成淨零碳排已是全球共識，在綠色新經濟趨勢下，國內外企業紛紛將淨零排碳納入永續目標。Bureau Veritas 集團結合全球資源與在地專家知識，帶給在地客戶國際級的專業服務，可協助客戶降低風險，並促進企業、公營機構和消費者之間的信任。Bureau Veritas 集團提供一站式ESG測試、檢驗與驗證服務，期許能協助台灣企業了解在新時代能源改革下可能碰到的相關挑戰，並協助業者掌握與時並進的法規發展趨勢，攜手為全球綠能與節能減碳盡一份心力。

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