特企／Bureau Veritas參展智慧能源週！協助企業淨零轉型

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Bureau Veritas 集團在永續和資安領域的表現是全球業界的佼佼者，不僅穩居道瓊永續指數（DJSI）專業服務類別第一名，亦連續兩年（2021～2022）獲得國際永續評比機構標準普爾（S&P Global）永續年鑑最高榮譽之金獎肯定，更是ESG投資人熟知的FTSE4Good 成分股之一，同時也榮獲全球最大、最值得信賴的企業永續評級機構EcoVadis 所授予的白金獎。Bureau Veritas 為全台首推IEC 62933-5-2併網式電能儲存系統安全要求規範的第三方驗證單位，近期接受客戶東元電機委託，執行台電最大規模60MW案場儲能系統IEC 62933認證，協助東元電機成為全國第一家獲得國際認證的儲能系統商。此外，在資安認證上，Bureau Veritas 集團是全球第五家OpenChain ISO 5230的第三方認證機構，已與ISCI簽署協議，並獲得國際電工協會IECEE認可，取得IEC 62443-3-3和IEC 62443-2-4 資安檢測實驗室資格，是業界少數能為電子電機、汽車和無線領域提供完整檢測與認證服務的機構，亦是Wi-Fi Alliance指定的測試實驗室。
2050年達成淨零碳排已是全球共識，在綠色新經濟趨勢下，國內外企業紛紛將淨零排碳納入永續目標。Bureau Veritas 集團結合全球資源與在地專家知識，帶給在地客戶國際級的專業服務，可協助客戶降低風險，並促進企業、公營機構和消費者之間的信任。Bureau Veritas 集團提供一站式ESG測試、檢驗與驗證服務，期許能協助台灣企業了解在新時代能源改革下可能碰到的相關挑戰，並協助業者掌握與時並進的法規發展趨勢，攜手為全球綠能與節能減碳盡一份心力。