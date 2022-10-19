回饋金馬澎台東居民　長榮「買國外+1元送國內」特惠開跑

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長汎假期發言人陳崇銘副總經理表示，長汎假期結合了長榮航空、立榮航空以及和旅、金明生、普悠瑪、驫馬四間旅行社，提供輕省出國的在地化即時服務，一手包辦國內航線的訂位與費用，讓在地鄉親們出國更方便。凡設籍台東、金門、馬祖、澎湖地區的民眾，即日起透過在地四間旅行社，報名長汎假期「買國外 +1元送國內」的指定國外團體旅遊產品，只要+1元就送您立榮航空國內線來回機票；此外，行李重量也從國內線10公斤提高至國際航線標準重量，讓旅客在出國旅遊的同時，更可以放心購物。
長汎假期表示，已精心挑選歐洲、東南亞、東北亞及澳洲等多項熱門國外旅遊行程，提供金馬澎及台東居民「買國外+1元送國內」的優惠。即將到來的日本賞楓、戲雪季節，是許多人出國旅遊首選，長汎假期推出「東京紅葉狩5日」帶您前往關東賞楓名所高尾山、河口湖紅葉迴廊等地，欣賞大地織出的橘紅錦緞；「北海道雪在燒5日」走進北海道雪國風情，享受療癒暖湯等行程，將讓久違日本的旅人身心滿足。後疫情時代自然健康生態之旅也逐漸成為旅遊趨勢，「森入泰國~帳篷酒店探秘5日」無購物站、六人成行一車一導的升級服務，入住「世界十大探險酒店」的綠光森林帳篷酒店，體驗不一樣的泰國秘境探索之旅。歐洲行程則特別推薦「FUN遊五星奧捷10日」，帶您入住布拉格五星飯店，品味米其林餐廳，走訪捷克如詩如畫的童話美景，慢步莫札特故鄉奧地利，古典優雅的歐洲風情就如美妙旋律環繞身旁。
長汎假期推出的「買國外 +1元送國內」活動，一推出就吸引許多民眾詢問，造成市場熱烈迴響與消費者關注，在久違了的出境旅遊開放的同時，長汎假期邀請金馬澎及台東居民趁優惠檔期快快規劃一趟超值的豐富旅程。