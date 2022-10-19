iPad Pro載M2晶片有多強？蘋果3款新品「亮點一次看」

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Apple推出搭載 M2 晶片的全新 iPad Pro，M2晶片比 M1 最快可達 15% 的8核心 CPU，效能和效率核心都更加升級，並擁有10核心 GPU，速度最高可快達 35% 的圖形處理效能。CPU 和 GPU 結合 16 核心神經網路引擎，較M1多了40%，讓 iPad Pro 在處理機器學習任務時更顯強大。同時，M2 晶片讓使用者可以進行 ProRes 影片拍攝，而 ProRes 素材轉碼速度提升最高可達3倍。
並且與pple Pencil（第二代）的懸浮功能由全新 iPad Pro 和 iPadOS 16 驅動，最多可在距顯示器上方 12 公釐時被偵測到，能讓使用者在全新維度與螢幕互動，方便提前標示記號及先行預覽，並支援iPadOS 16新功能，包含「幕前調度」、全面外接顯示器支援、桌機等級 app，以及「參照模式」等。
新款 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro 將提供銀色和太空灰色外觀，並具備 128GB、256GB、512GB、1TB 和 2TB 的配置可供選擇。11 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價27,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價32,900 起；12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價37,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價42,900 起。
新款iPad
採用全螢幕設計的全新 iPad，搭載寬廣的 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，A14 仿生晶片在處理學校專案、剪輯高解析度影片、玩圖形密集型遊戲等日常任務等，都能帶來傑出的性能。除此之外，iPad首度搭載橫向前置相機，升級 1200 萬像素廣角後置相機，並支援 240 fps 慢動作攝影。連接埠支援各式 USB-C 配件；新增Wi-Fi 6 支援後，Wi-Fi 連接速度更快。
全新 iPad Wi-Fi 機型售價14,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價19,900 起。全新 iPad 有 64GB 和 256GB 兩種配置可供選擇，且提供藍色、粉色、黃色和銀色。
Apple TV 4K
新的 Apple TV 4K搭載 A15 仿生晶片、新增 HDR10+ 帶來更快的效能和更流暢體驗。引進 HDR10+ 支援，讓使用者可以在更多電視上以最高品質觀賞電影、節目，使用者可以透過杜比全景聲、杜比數位 7.1 或杜比數位 5.1 環繞音效，宛若身歷其境劇院體驗。
Apple TV 4K (Wi-Fi) 具備 64GB 容量；Apple TV 4K (Wi-Fi + 乙太網路) 則提供可帶來極快網速和串流的 Gigabit 乙太網路支援、可連接更多智慧家庭配件的網路通訊協定 Thread，以及可容納更多 app 和遊戲的雙倍容量 (128GB)。搭配 Siri Remote 的全新 Apple TV 4K 售價為4,490 起，產品將於日後在台上市。