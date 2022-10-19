想念韓國去超商！全家開賣金家ㄟ韓式炸醬麵 3新品曝光
東北季風發威，冷冷的天特別想吃東西補充熱量，適逢解封開啟民眾旅遊魂，全家今（19）日起陸續推出多款異國美食新品，再與「金家ㄟ」第三波聯手，開賣韓式炸醬麵、春川風味起司辣炒雞拌飯、辣炒魚板飯卷。因應秋冬喜吃重口味，連泰式綠咖哩麵包都來了；飲品方面則和永豐餘生技合作，祭出熱杏仁茶、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶3款私品茶熱飲，並搭配新款秋季杯身，11月1日前使用全盈+PAY支付可享單杯7.9折。
人氣極高的韓式鮮食又有新兵報到，全家再度和金家ㄟ合作推出3款韓系鮮食，其中春川風味起司辣炒雞拌飯，以雞腿肉丁、辣炒蔬菜與韓式辣醬，再撒上雙色起司絲；另外10月26日接力開賣的經典韓式炸醬麵，以大量洋蔥及蔬菜爆香，再加入韓國獅子牌春醬熬煮的炸醬，搭配小黃瓜絲及水煮蛋，呈現道地風味；辣炒魚板飯卷以韓國魚板搭配韓式辣醬，再刷上韓式芝麻油。 即起至11月1日前金飯糰系列三角飯糰、圓形飯糰及大飯糰，加碼第二件5.8折優惠，平均每件約省下10元。
不只韓國料理，全家這次首度推出泰式綠咖哩麵包，採用雞腿肉添加香茅與南薑，搭配香辣的泰式綠咖哩餡，呈現經典泰式風味，售價39元；長堡系列推出日式親子堡，歐姆蛋搭配炙烤雞腿肉丁，並淋上日式洋蔥醬汁，微波後可熱熱吃，售價55元；德式燻腸堡以煙燻工法製成德式燻腸，撒上切達起司佐以黃芥末沙拉醬，將於10月26日開賣，售價45元。
迎接冬季到來，全家私品茶也與永豐餘生技合推3款熱飲，包括熱杏仁茶、桂圓紅棗海燕窩、黑糖薑茶；搭配全新2款秋季「暖心抱抱杯」特色杯款，以大地色系、秋季意象呈現溫暖擁抱氛圍。11月1日前使用全盈+PAY支付購買私品茶永豐餘生技熱飲系列，享單杯7.9折優惠。
7-ELEVEN則積極經營即食商機，除了擴增店舖陳列空間，調整冷藏貨架讓配菜「站起來」，以吊掛方式擺放之外，近期新開幕的OPEN!MART也設置多達8門冷凍冰箱，專門陳列個人化調理餐點。在吃法上求新求變，除了拆開即食的小吃，另推出白飯搭配單片包裝的厚切排骨、蔥鹽雞，就連日本進口的鹽烤銀鮭、縞花魚都能快速上桌。