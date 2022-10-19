過敏不只皮膚癢、專注力也受影響！個人化益生菌助改善

我是廣告 請繼續往下閱讀
王小姐說，在一次偶然的聚會中，認識了LP33益生菌的研發人、也是高禾醫院院長的許庭源博士後而前往就診，許庭源博士就從為大女兒配對專屬的「個人化益生菌」開始，結合中西醫整合醫學的治療及保健品的搭配補充，在經過5個多月時間的治療後，就在當年的秋冬季節變化時，不但不再發癢，連異位性皮膚炎也沒有復發，獲得非常明顯的改善。
許庭源指出，每個人的體質都不同，對於藥物或微生物的反應也都不一樣，因此要對個人達到最佳化的治療，就必須針對個人體質設計出最好的治療方式，稱之為個人化醫療。經研究發現，每個人對益生菌的反應都不同，需要透過醫學分析來篩選出「正確」的益生菌，若補充到不適合的自己益生菌，吃得在多也會沒有效果。
許庭源也提醒，在台灣每年有近三百多萬的民眾因過敏性疾病而就醫，免疫性疾病對於病患的生活品質產生巨大的影響，嚴重甚至威脅生命。無論是基因、免疫功能、自律神經與環境因等，都有可能是引起過敏的因素。建議平常可於住家使用空氣清淨機、降低屋內濕度、用熱水定期清洗被單防蟎。戶外若有需接觸粉塵或揮發物質，也應配戴口罩。當然也可以藉由過敏原的檢測，搭配個人化益生菌保養，更能準確預防、避免暴露於過敏原。