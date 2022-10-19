中年婦憂染疫不出門！骨鬆竟悄悄上身 家中跌倒後果慘痛
新冠疫情除了傷及呼吸道，也可能影響骨骼健康？一名56歲的婦人一年前健檢發現有骨質減少、骨質不足、維生素不足等情形，不過後來因國內疫情爆發擔心染疫，因而暫停回診追蹤，也減少街出門買菜、去公園散步的頻率，結果隔年不慎在浴室滑倒，送至醫院後才發現「骨骼健康狀態」每況愈下，類似案例在疫情後屢見不鮮。中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山指出，部分民眾害怕出入醫院會增加染疫風險，因而中斷治療，也疏於補充維生素D、鈣質以及攝取足夠蛋白質，由於骨頭是無聲的器官，很多民眾其實已陷入行動力危機而不自知！
據中華民國骨質疏鬆症學會調查顯示，台灣有近5成民眾在疫情後出現行動力問題，其中50歲以上民眾有高達40.7%減少運動量，4.2％甚至完全停止運動，黃兆山強調，每當減少14天步行活動，肌肉將明顯萎縮1~4％，若不提升運動頻次，肌肉量只會持續流失；此外，國外研究也顯示，肌肉量降低的受試者骨骼健康異常狀況是肌肉量正常者的3倍，防疫導致的活動量下降，恐直接衝擊熟齡民眾的骨骼健康。
黃兆山也說道，感染Covid-19會促使「發炎細胞」增生，進而導致骨頭代謝變快、骨質流失變多，建議50歲以上的民眾都要定期到醫療院所做「骨密度檢測」，尤其是已經染疫過的人更需注意；此外，原本就有骨質疏鬆問題的人，也不應該任意停止治療，若相關藥物停用2個月，等於前面對骨頭的維護都「前功盡棄」。
為了預防骨質疏鬆、流失等問題，黃兆山提到，「運動」是不可或缺的元素，其中包括健走、跑步、爬山、爬樓梯等「抗地心引力型」的運動都能強化骨骼，如果是想再精進肌力，可嘗試搭配彈力帶、運動時加水瓶增重等「阻抗型」運動，另外多曬太陽補充維生素D是常被忽視，但對骨骼相當有益處的動作。黃兆山最後也針對素食者補充，目前臨床上沒有發現素食者特別有骨質疏鬆的問題，頂多是缺乏一些維生素，原因主要是因為現今的素食飲食已經相當多元，因此素食者無須過度擔憂骨質疏鬆，保持運動習慣仍是重要的健康元素。