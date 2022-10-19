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快訊／本土確診＋44601！死亡個案增42人　境外移入27例

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-19 14:02:422022-10-19 14:04:49

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增44,628例COVID-19確定病例，分別為44,601例本土個案及27例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之44,601例本土病例，為20,411例男性、24,177例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,590例)，臺中市(5,867例)，高雄市(5,142例)，桃園市(4,545例)，臺北市(4,315例)，臺南市(3,742例)，彰化縣(2,369例)，屏東縣(1,452例)，雲林縣(1,033例)，新竹市(1,000例)，苗栗縣(988例)，新竹縣(986例)，宜蘭縣(783例)，南投縣(740例)，嘉義縣(732例)，基隆市(695例)，嘉義市(519例)，花蓮縣(484例)，臺東縣(278例)，金門縣(170例)，澎湖縣(151例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例及1例境外移入死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月3日至10月16日，死亡日期介於8月3日至10月16日。

指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為20例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南及新加坡(各1例)移入，另25例感染國家調查中。入境日期介於今年9月20日至10月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,872,415例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,567,472例排除)，其中7,302,188例確診，分別為35,856例境外移入、7,266,278例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,036例COVID-19死亡病例，其中12,020例本土，個案居住縣市分布為新北市2,479例、臺北市1,349例、臺中市1,227例、高雄市1,134例、桃園市920例、臺南市892例、彰化縣677例、屏東縣484例、雲林縣370例、南投縣368例、苗栗縣328例、嘉義縣299例、基隆市267例、宜蘭縣258例、花蓮縣210例、新竹縣200例、嘉義市196例、臺東縣164例、新竹市139例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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