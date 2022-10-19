高端補打「最短間隔21天」 薛瑞元：不同廠牌有不同要求
日本解禁入境限制，但在入境認可疫苗名單中始終未見高端，因此「高端戰士」赴日需先自費3500元PCR。為解高端族赴日窘境，政府研擬高端補打方案，據悉將於今（19）日下午公布，衛福部長薛瑞元也透露，不同廠牌會有不同要求，若民眾需要補打兩劑，視廠牌可能需間隔21日或28日以上。
台灣邊境自13日起實施0+7管理新制，入境人員可免隔離，而日本也已解禁入境限制，許多民眾都迫不及待赴日旅遊，但日本「入境認可疫苗」名單中始終未見高端。這也意即，如果3劑疫苗中，有1劑施打高端的人，需施打「日本認可的疫苗」作為第4劑才能入境，或是要自費3500元PCR。
今立法院財政聯席會審查行政院函請審議「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案(112年度至113年度)」（軌道建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設部分）預算詢答。
薛瑞元在會中休息受訪時表示，會有補打一劑、兩劑或是三劑，補打要視為第幾劑等問題，也要考量間隔時間，包含不同廠牌疫苗會有不同要求，所以講起來會有一點複雜，還是要由指揮中心詳細說明。
薛瑞元也說，如果需要補打三劑者，第二劑與第三劑的間隔時間就會較長，但是若只需要補打一劑或兩劑，間隔時間就會較短，視廠牌可能為21日或28日以上。
薛瑞元接受立委萬美玲質詢時表示，公文已經簽辦了，預計今日或明日公布。據了解，今日下午指揮中心就會公布補打方案。