國民黨將大勝？游盈隆指陳時中節奏慌了、蔡其昌內心焦慮

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游盈隆認為，民進黨唯一比較有可能翻盤的是苗栗縣，民進黨認為徐定禎有機會，因為國民黨分裂得很厲害，但國民黨提名的謝福弘很弱，「民進黨也沒有佔到多大的便宜，脫黨的鍾東錦比較強，目前還是競爭非常激烈的地方。」
關於台北市，游盈隆直言「陳時中看起來就是慌了、亂掉了，沒有明顯選戰節奏，看不到情勢上來，現在台北市局勢很混沌，基本上台北市是傳統藍綠對決」。雖然白色力量上來，但他懷疑「台灣民眾黨主席以及台北市長柯文哲，能夠把全部支持度都灌給無黨籍台北市長候選人黃珊珊嗎？」國民黨台北市長候選人蔣萬安有點跡象起來，黃珊珊雖獲得一些藍綠白支持度，但也不敢說黃領先群雄。
他指出「台北市演變是令人想像不到的，原本是民進黨穩贏的一局，現在黨中央不敢跳出來講『我們穩定領先』，甚至已經是穩定落後，但天龍國的選民會做怎麼的判斷，不到最後看不出來。」
至於台中市長選情，游盈隆認為，盧秀燕有現任優勢，長期以來風評也不錯，「最新民調無論是全國欣賞度、地方欣賞度，都比挑戰者高出很多」，他說，六都有四都（新北、台中、台南、高雄）都相對穩定。
對於今早蔡其昌表示，民進黨內部做的民調，他和盧秀燕的差距並不大，游盈隆同情勢的說「可以理解候選人的心情，一定很焦慮，有這樣的說法並不足為奇。」
他表示2018年之前，國民黨在地方才執政6縣市，「但剛上台的民進黨中央執政表現讓選民非常無法接受、導致選民投票教訓民進黨，國民黨因此翻身獲得15席。」游盈隆認為，雖然現在中央表現相對改善很多，但有2018年種下的因果，國民黨現任者擁有絕對的執政優勢。