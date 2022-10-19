鍾東錦擁159筆土地　民進黨轟：選上繼續玩大富翁

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副書記長林楚茵則說，在研究鍾東錦的財產申報後，有一種似成相似的感覺，像是台中的顏家，認為都是黑道背景、政治洗白與土地的主人，顏寬恆當初登記立委補選是土地62筆、不動產10筆，鍾東錦則是在苗栗9個鄉鎮中有132筆土地，根本是大富翁拼湊買地的過程。
林楚茵解釋，鍾東錦為何當了議長還不夠，非要脫黨參選縣長，根據《都市計畫法》規定，都市計畫由地方政府擬定，當上縣長就可以劃定住宅區、商業區「點土成金」，就算背叛國民黨也要參選。
對於財產申報鍾東錦回應稱是「娘家是新竹望族」，立委洪申翰出示資料顯示，鍾東錦土地共有111筆是買賣而來，與妻子繼承總共只有15筆，僅佔了159筆中的9%，並非鍾東錦口中所稱的娘家財產，且苗栗財政有很大的問題，反觀黑金議長油滋滋，期盼能夠有改善財政的議長，更強調看到這些財產申報，對於自己而言「相對剝奪感非常強烈」。
立委沈發惠也提及，鍾東錦歷次的申報資料中，事業投資都是空白，但鍾曾在2013年至2019年擔任董事共有5萬6852股、2014年到2020年擔任董事有1500股、2018年到2021年擔任董事擁750000股，這些通通沒有資料，質疑究竟是漏報還是隱匿。
沈發惠也提到，鍾東錦在2020年購入價值1790萬元的超跑法拉利599，全台僅有10台，而超跑隔天賣掉，是什麼樣的庶民可以這樣買賣，令人瞠目結舌，批評財產都說是從娘家來，「究竟是哪個年家，是以前通姦的娘家嗎？」呼籲縣民，自己的故鄉要自己救。
羅致政說，鍾東錦大玩土地、金錢遊戲，就連國民黨都不敢提名，相信鍾也是此次縣市長參選人中，土地最多、現金最多的人，強調上述的財產申報都是公開資料，向鍾東錦喊話不要躲在公關公司、文青包裝背後，出來說明清楚、直球對決。