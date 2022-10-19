2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鍾東錦擁159筆土地　民進黨轟：選上繼續玩大富翁

▲民進黨團與徐定禎召開記者會，批評自稱庶民的鍾東錦坐擁159筆土地與存款1億多萬元，堅持參選是為了繼續他「土皇帝大富翁」。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.19）
▲民進黨團與徐定禎召開記者會，批評自稱庶民的鍾東錦坐擁159筆土地與存款1億多萬元，堅持參選是為了繼續他「土皇帝大富翁」。（圖／記者陳威叡攝，2022.10.19）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-19 11:57:492022-10-19 11:58:49

民進黨立院黨團今（19）日召開「苗栗拒絕炒地縣長！踢爆鍾東錦的煉金術‧土地篇」記者會，說明鍾東錦自稱是庶民，卻坐擁159筆土地、18筆建物與存款1億1千多萬元等，總財產近3億元，質疑其就算脫黨也要參選，就是為了當上縣長才能透過《都市計畫法》「點土成金」，將名下土地變更為住宅區、商業區，繼續玩他的土皇帝大富翁。最後強調這些資料都是公開透明財產申報，鍾東錦有義務向縣民說明清楚，不要躲在公關公司、文青包裝背後，像個男人直球對決。

我是廣告 請繼續往下閱讀
幹事長羅致政說，最近一次的財產申報出爐，號稱庶民的鍾東錦坐擁159筆土地、18筆建物與存款1億1千多萬元等，總財產近3億元，質疑沒有投資事業的人，是如何短期內成為土皇帝。苗栗縣長參選人徐定禎表示，鍾東錦口口聲聲稱這場選戰是庶民對政黨要角的對決，反觀自己的財產申報存款僅有27萬元，資金都已投入選戰，認為是小蝦米對大富豪的對決。

副書記長林楚茵則說，在研究鍾東錦的財產申報後，有一種似成相似的感覺，像是台中的顏家，認為都是黑道背景、政治洗白與土地的主人，顏寬恆當初登記立委補選是土地62筆、不動產10筆，鍾東錦則是在苗栗9個鄉鎮中有132筆土地，根本是大富翁拼湊買地的過程。

林楚茵解釋，鍾東錦為何當了議長還不夠，非要脫黨參選縣長，根據《都市計畫法》規定，都市計畫由地方政府擬定，當上縣長就可以劃定住宅區、商業區「點土成金」，就算背叛國民黨也要參選。

對於財產申報鍾東錦回應稱是「娘家是新竹望族」，立委洪申翰出示資料顯示，鍾東錦土地共有111筆是買賣而來，與妻子繼承總共只有15筆，僅佔了159筆中的9%，並非鍾東錦口中所稱的娘家財產，且苗栗財政有很大的問題，反觀黑金議長油滋滋，期盼能夠有改善財政的議長，更強調看到這些財產申報，對於自己而言「相對剝奪感非常強烈」。

立委沈發惠也提及，鍾東錦歷次的申報資料中，事業投資都是空白，但鍾曾在2013年至2019年擔任董事共有5萬6852股、2014年到2020年擔任董事有1500股、2018年到2021年擔任董事擁750000股，這些通通沒有資料，質疑究竟是漏報還是隱匿。

沈發惠也提到，鍾東錦在2020年購入價值1790萬元的超跑法拉利599，全台僅有10台，而超跑隔天賣掉，是什麼樣的庶民可以這樣買賣，令人瞠目結舌，批評財產都說是從娘家來，「究竟是哪個年家，是以前通姦的娘家嗎？」呼籲縣民，自己的故鄉要自己救。

羅致政說，鍾東錦大玩土地、金錢遊戲，就連國民黨都不敢提名，相信鍾也是此次縣市長參選人中，土地最多、現金最多的人，強調上述的財產申報都是公開資料，向鍾東錦喊話不要躲在公關公司、文青包裝背後，出來說明清楚、直球對決。

巷仔內／鍾東錦「年少輕狂」成破口　綠營翻轉苗栗現曙光

綠營控鍾東錦4大罪狀　轟「難道苗栗要黑道治國」

苗栗縣長民調鍾東錦領先幅度拉大　選前一個月最後衝刺！

放任徐耀昌挺鍾東錦？徐定禎轟朱立倫：苗栗不會被吃夠夠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀