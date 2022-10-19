新北耶誕城議論 侯友宜：定點長期成就全球50大榮耀
新北市長侯友宜今（19）日上午出席市政會議，對於對手民進黨新北市長候選林佳龍批評即將舉辦的新北耶誕城的時間提前、預算加倍與交通噪音問題，建議可以聆聽居民心聲，改地點辦理的質疑，侯友宜受訪時強調，活動辦理時間跟往年一樣，因為定點長期的舉辦，成為全世界最矚目的城市行銷典範，榮登全球五十大最棒的歡樂耶誕城，希望新北耶誕城可以在疫情當中緩和下來時，給民眾帶來一個溫馨幸福的歡樂耶誕。
侯友宜表示，新北市的歡樂耶誕城已成為全世界最矚目的城市行銷典範，榮登全球五十大最棒的歡樂耶誕城，這都是因為定點長期舉辦，帶給新北市更多的榮耀跟品牌；就像威尼斯的嘉年華、日本札幌的雪祭甚至包含時代廣場的跨年活動，都是因為長期定點，把品牌不斷的延續下去，變成新北市最受國際矚目的活動，也因為這樣，全球有很多活動才會因為時間和地點以及整個辦理的方便性，能夠名聞全球。
侯友宜強調，今年舉辦的時間跟往年一樣，都是從十一月中旬開始辦理，去年因為受到疫情影響，當時在辦跟不辦抉擇時，最後選擇延後在十二月辦理，其他都是照往年時間跟辦理方式做好全力準備。
林佳龍則是在前往新店區建國、仁愛市場掃街拜票受訪時表示，要推動區區有盛會，打造新北成為一個「盛會城市」，讓一年四季都有活動，吸引國際觀光客，不需要集中在一個地方造成過度負荷；直言顯示新北整個施政沒有跨域治理，解決城鄉差距，反而錦上添花造成很多抱怨，不如促進城鄉均衡發展。