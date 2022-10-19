陳其邁公衛背景從政　詹長權挺邁：最不尋常的公衛畢業生

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詹長權指出，台大公共衛生研究所成立以來吸引不少對於「醫國、醫病」志向更勝於「醫人」的醫學生就讀，為國家社會培育出不少醫藥衛生界的領袖，而這些具備醫師背景的公衛畢業生為國家公衛體系的健全和為人民健康的促進也做出不少貢獻。陳其邁就是眾多傑出校友之一，也是經歷最不尋常的一位公衛畢業生，他是唯一一位在立法院、直轄市、行政院、總統府都曾經位居要職的公衛人。
陳其邁不論在那一個位子上都能根據公共衛生和醫學專業和社會需要，積極推動福國利民的醫藥衛生政策和立法。其邁在立法委員任內對傳染病防治、意外事故傷害預防、菸害防治、環境保護、職業安全….等等重要公衛立法的貢獻良多。其邁在SARS之後積極協商通過的傳染病防治條例的修正，讓台灣有比較完整的法律來因應這次的新冠大流行就是一個例証。
詹長權也提及，2019年底全球新冠肺炎疫情未明之際，陳其邁在行政院副院長任內彙整當時可取得的疫情傳言，請他做專業的查證取得的消息的真偽之後，就以公衛的專業判斷率先世界各國做出入境篩檢、邊境管制的防疫決策，為台灣在新冠大流行的第一年（2020年）保持低感染、低死亡的防疫成果，這一個正確的公衛防疫措施救人無數。
在2021年台灣以新冠病毒英國變異株為主的本土性的新冠肺炎社區傳染，從北台灣引燃、爆發，然後往南往東散播開來，台灣各地無一倖免，以陳其邁市長為核心、衛生局為幕僚、市政府各局處動員支援的一個精準防疫的「高雄模式」成功止住疫情在南台灣的過度蔓延，令人印象深刻。
詹長權並以19世紀活耀在德國的魏爾肖（Virchow）為例，他是醫生、病理學家、作家、和政治家，他有一句廣為人知的格言「醫學是一門社會科學，政治不過是大範圍的醫學」，陳其邁習醫、讀公衛、從政的歷程和Virchow的人生歷程有部分雷同重疊的地方，從政經歷甚至比Virchow豐富，如果可以持續秉持Virchow的科學專業、博愛精神和入世態度，陳其邁的公衛貢獻將會是他學醫、從政的重要人生圖像，未來也會是台灣社會寶貴的人文資產。