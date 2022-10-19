Netflix新版《天線寶寶》小太陽曬黑了？網哭：童年變了
Netflix將於11月14日開播新版《天線寶寶》（Teletubbies），消息一出令許多粉絲感動直呼「童年回來了」，不過隨著首支預告曝光後，可以發現劇中靈魂人物「太陽寶寶」（Sun Baby）不僅找來全新面孔，疑似為了更加多元及有包容性，比起原版選擇膚色較為黝黑的寶寶擔任，也意外掀起網友正負評論戰。有人直呼「童年回憶變了」，但也有人認為「每集都用不一樣的嬰兒應該不錯」！
新版《天線寶寶》改由演員Tituss Burgess擔任旁白主持人，天線寶寶將展現出在21世紀學習和成長。首支曝光的預告中可以看到，可愛的主要角色們丁丁、迪西、拉拉、小波現身熟悉的綠色草地，外觀與過去版本並無太大差異，不過劇中的靈魂人物太陽寶寶，則找來了全新演員擔任。
新版的太陽寶寶引發網友熱列討論，「是太陽黑子嗎」、「以為是太陽寶寶，原來是日蝕」「以前是有張可愛嬰兒臉的太陽，現在是直接掛顆人頭在天空」、「這不是我認識的太陽」、「我覺得每集都用不一樣的嬰兒應該不錯」、「又一個童年回憶變了」。
不過值得注意的是，舊版影集中都是同一位太陽寶寶，但新版首支預告片的開頭，當太陽寶寶從地平線升起時，是另一位膚色偏白的寶寶，有不少網友猜測，新版《太陽寶寶》可能會由多個寶寶一同擔任，在不同的場景、集數登場，不過確切版本還是得等正式播出後確認！