7-11卡布其諾23元開喝！全家改用抱抱杯：連喝咖啡都被閃
年底將至，節慶氛圍更濃厚，月底就是大小朋友最愛的萬聖節，7-11今（19）日起在門市舉辦「萬聖派對」活動，CITY CAFE風味飲品任選第2杯半價，包括卡布其諾、蜂蜜拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡等都在列，等於第二杯最低23元起開喝。全家用全盈+PAY結帳，棉被拿鐵第2杯只要8元，並針對秋季推出兩款全新的「抱抱杯」特色杯款，合在一起就是情侶抱抱，連喝個咖啡都能被閃到。
萬聖歡樂的氣氛搭配最近轉涼的天氣，7-ELEVEN自今（19）日起至11月1日在門市推出「萬聖派對」活動，CITY CAFE指定風味飲品任選第二杯半價，共多達13品項可選，像是人氣很高的蜂蜜拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡都在列，可任選搭配。此外，CITY PEARL同步推出珍珠全品項任選2杯99元，包括抹茶珍珠歐蕾、咖啡珍珠歐蕾、黑糖珍珠燕麥奶，相當於6.6折。
全盈+PAY宣布最新專屬優惠，11月1日前用全盈+PAY結帳支付，全家與滴妹「再睡5分鐘」聯名的棉被系列飲品第2杯1折，共有棉被美式、棉被拿鐵、棉被蜜香紅、棉被仙女紅4種品項，以大杯棉被拿鐵、特大杯棉被仙女紅茶原價75元來說，第二杯只要8元，平均單杯41元、約是5.5折。此外，針對秋季新亮相2款「暖心抱抱杯」特色杯款，轉一轉杯身合在一起，就有情侶抱抱的甜膩意象，在孤單寂寞覺得冷的秋冬之際，用大地色系呈現溫暖擁抱氛圍。