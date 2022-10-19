呼籲公私部門齊力反賄選 雲林移民署舉辦新住民關懷會議
移民署南區事務大隊雲林縣服務站於12日上午10時在虎尾親子館會議室舉辦「111年度雲林縣新住民關懷網絡會議」，由雲林縣政府及民間團體等22個單位的夥伴們共襄盛舉，除了講解新住民日常生活常見法令及相關社會福利資源外，本次會議特別邀請雲林地檢署檢察官到場宣導111年9合1選舉查處外來人口涉嫌介選及反賄選。期藉由網絡會議與公私部門的經驗分享，更加完善新住民及移工關懷服務網絡平臺。
111年9合1選舉在即，新住民關懷網絡會議特別邀請雲林地檢署檢察官段可芳擔任講座，分享過往偵辦賄選之實務案例經驗，說明涉嫌介選之不法態樣，如金錢、暴力、境外勢力介入選舉等，另外賄選方式日新月異，有以招待旅遊、遊戲點數、行動支付、不對等的工資報酬等方式，除了有助提升選務認知，更鼓勵與會夥伴們提醒身邊的新住民朋友，踴躍檢舉賄選等不法情事，雲林地檢署將本勿枉勿縱的精神嚴辦到底並保護檢舉人。另外，社團法人雲林縣兒童福利發展協會社工表示:透過今日的業務交流，能即時掌握最新法令及宣導要項，講座內容豐富又實用，對於日後輔導新住民有很大的助益。
移民署雲林縣服務站站主任陳駿璿表示:藉由每年召開新住民關懷網絡會議，以貼近在地輔導需求，提供新住民整合性服務並發揮網絡資源及分享功能，期待透過會議深化合作，串聯公私部門連結，更加完善雲林縣內新住民關懷守護網。此外，期盼透過本次的反賄選宣導，提升對賄選的認知能力，若掌握賄選情資，可以馬上撥打雲林縣服務站檢舉專線05-5345971，檢舉最高獎金新臺幣1000萬元。