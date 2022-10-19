藍營再轟從醫是假、從政是真 邁辦：政治操作、歪曲事實
國民黨台北市議員王鴻薇等人昨（18）日指出高雄市長陳其邁公費唸醫卻未盡服務義務，遭到衛福部與陳其邁反駁已返還公費，今天再質疑陳其邁從醫是假、從政是真，還在唸碩士就去父親陳哲男的立委辦公室當助理，質疑陳其邁除實習醫師外未曾執業，醫師市長是「欺世盜名」，陳其邁競選發言人高閔琳痛批這是政治操作，不但歪曲事實還是烏龍抹黑，請國民黨、王鴻薇，適可而止。
台北市議員王鴻薇表示，陳其邁一被爆料，竟敢說自己從醫初衷？從陳其邁履歷來看，碩士沒畢業就去父親陳哲男立委辦公室當助理，此後更當過地下電台負責人、立委、市長與行政院副院長，可以說此後平步青雲一路從政。
王鴻薇也說，副總統賴清德還說陳其邁是少有的醫師市長，「根本就是膨風，陳其邁在長庚醫院是當實習醫師，當時根本還沒畢業」，並質疑，陳其邁除了當實習醫生根本沒有執業過？根本從醫是假，從政才是真。
對此，陳其邁競選發言人高閔琳表示，陳其邁市長當年畢業是分發到高雄榮總來服務，並請國民黨不要拿台灣的醫療公衛和公費制度，無限上綱選舉政治操作，歪曲事實烏龍抹黑，一再製造社會對立浪費社會資源，請國民黨、王鴻薇，適可而止。