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颱風落跑、市府變競總　綠委：侯友宜客串市長、不配再選

▲受颱風尼莎影響，北台灣強降雨成災，惟新北市長侯友宜卻不顧新北市災情，跑到新竹市開心輔選國民黨參選人，引發譁然。（圖／翻攝自林耕仁臉書）
▲受颱風尼莎影響，北台灣強降雨成災，惟新北市長侯友宜卻不顧新北市災情，跑到新竹市開心輔選國民黨參選人，引發譁然。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-19 12:39:232022-10-19 13:27:20

力拚連任的新北市長侯友宜爭議不斷，近日又因颱風豪雨在新北市釀災，但侯卻在外縣市拚選舉，引發譁然。台教會與民進黨立委林楚茵、賴品妤等人今（19）日召開記者會，會中表示週日的大雨讓口口聲聲說著要「好好做事」、要讓市民「安居樂業」的侯友宜根本完全禁不起檢驗。

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台灣社、台灣教授協會副會長陳俐甫、林楚茵、賴品妤、東吳大學法律系教授胡博硯、台灣師範大學公領系教授曾冠球、台灣教師聯盟副理事長潘威佑今日上午於立法院召開「市政放空檔，侯侯做政治？新北市政矇與唬？！」記者會，會中指出如何面對與處理災難，正是檢驗政治人物政績與能力的關鍵時刻，侯友宜在面對新北市強降雨可能造成市民身家安全危害的時候，選擇丟棄新北市民到新竹輔選，這讓口口聲聲說著要「好好做事」的侯友宜、花大錢做宣傳的政績完全禁不起檢驗。

▲（圖／台教會提供）
▲台教會與林楚茵、賴品妤等人今日召開記者會，痛斥侯友宜在豪雨災情中拋棄新北市民不顧，還將市府當作自己的競總打擊競選對手林佳龍。（圖／台教會提供）
陳俐甫指出，面對災害的處置措施，是判斷一位行政首長行政能力與道德倫理的重要標準，如果行政首長於災情時間不在現場指揮，而去參加政黨競選行程，將令人質疑其是否有符合人民對首長的要求。

此外，陳俐甫說，侯友宜的作為令人懷疑，新北市府的行政資源究竟是優先用在防災？還是攻擊政敵身上？是要使用行政機器對付市民？還是要替市民解決問題？陳俐甫呼籲，市府必須提出根本性地改善市政問題的措施，同時不應該利用市府官網，動員對林佳龍的攻擊。

林楚茵表示，雖然天災不可測，但人禍可避免，中央早在1周前就預告颱風災情，如果因為市長不在家而造成市民損害，市長就罪無可赦。

林楚茵說，從恩恩案至今，都可看出侯友宜最擅長「人設包裝」，恩恩案可以演戲，救災也可以演戲，侯友宜到災害應變中心僅僅打卡後就以有間歇性降雨的空檔為藉口離開，就如同網紅的快閃打卡，也像是在舞台劇上客串臨演新北市長。

林楚茵質疑，侯友宜從過去就擔任新北市的副市長，難道不知道災害的發生是累積性的？不願意鎮守新北市，跑到其他地方輔選，一定要看到新北發生災情才願意回來，是否是為了2024龍袍加身當總統？侯友宜既然沒有把新北市民放心中，就不配繼續參選，新北市不是侯友宜的墊腳石。

林楚茵也說，侯友宜是位在威權時代當局長的人，是否忘了現在是民主時代，還敢用局處資源攻擊對手，但現在已經不是威權時代的台灣，侯友宜要專制獨裁，把人民當墊腳石，就乾脆放棄新北市長的選舉。 

賴品妤說，侯友宜在新北已經12年，出現不少批判依舊非常「靠勢」，顯示侯友宜的傲慢與官僚。在面對災害時市長必須留守，是因為首長是要做決定的人，如果侯友宜忙全台輔選，如何在面對災害時做決策？氣象局早在10月13日就對颱風提出警告，侯友宜怎麼有臉編出降雨空檔的說法？

賴品妤說，侯市府4月時在雜誌上業配，宣稱監測了多少積水點，但在這次颱風中卻看不到改善，也沒有提前預備防災措施。面對災害就可以揭露侯友宜行政上的缺失，包括近期的治安事件與颱風災害，都可看出侯友宜是「侯侯不做事，侯侯做政治」。

胡博硯強調，根據《公務人員行政中立法》第九條，公務人員不能用行政資源為特定候選人或團體做宣傳或支持，侯友宜卻用整個市府去嗆林佳龍，簡直是把新北市府當作競總。行政中立是為了保護國家的民主與法治，不希望現任公職人員破壞選舉公平性、破壞民主，也讓公務人員不會難做人，維持法治制度。侯友宜當了非常久的警察，應該了解奉公守法與依法行政。但新北市府是依法行事還是奉命行事？希望新北市府可以找回初心，不要再把自己當成侯友宜的競選總部。

曾冠球指出，過去文官都會謹守行政中立，這次卻發生文官捲入口水仗，政務官利用行政機關資源的事件，明顯逾越行政中立。事務官不應該捲入口水仗，應一視同仁，任何一個公務人員利用行政資源對於上層表忠，都會破壞文官體系公正的基礎。文官應多了解行政中立的意義，不應該利用公器做不當發言，令人產生不當的聯想，難免會讓人貼上標籤，影響人民對行政體系「黨國不分」的疑慮。 

潘威佑表示，侯友宜不當使用預算宣傳政績、在預算夾當輿情分析拚選舉，利用降雨空檔跑去新竹助選，這些政治責任都應該被究責。這次颱風，讓人看到新北市的「韌性城市」變成「爛泥城市」，高壓電塔造成土石流的事件中，侯友宜更是被台電回應重重打臉。

潘威佑呼籲，在其位就應謀其政，好高騖遠、忽略當前市政、頇顢的縣市首長，人民應用選票將其下架，並把職位交給願意深耕新北的參選人，才會是新北市民之福。

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