鍾東錦譏對手存款27萬怎娶媳　綠委轟：瞧不起誰啊

民進黨立院黨團今（19）日召開記者會，說明無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦自稱庶民，但財產申報顯示有159筆土地、18筆建物與存款1億1千多萬元等，總財產近3億元，而日前在公開場合曾脫口稱「你敢把女兒嫁給親家只有存款27萬的人嗎」，對此立委洪申翰表示，這番話是對所有平凡年輕人開嗆，痛批「你是在瞧不起誰啊？」
對於對手嘲諷，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎說，自己接受黨的徵召後，將資金投到選舉中，留下家用27萬元，後續政治獻金等選後還要跟監察院申報，強調自己的財產申報絕對禁得起考驗，而提到自己愛女選擇伴侶時，會尊重她的決定，若對方親家要求存款要多少，霸氣稱「這個對象不要也罷」。
洪申翰也說，鍾東錦這番話是對所有平凡年輕人開嗆，所以是要向他一樣坐擁159筆土地，要有法拉利超跑才能娶媳婦嗎，批評稱「我非常憤怒，你是在瞧不起誰啊？」
立委林楚茵說， 鍾東錦說自己是庶民、假人設，結果被發現是有錢人，就去歧視徐定楨存款不多，向鍾東錦喊話，不要講到財產就躲到娘家，要發言就推出發言人，強調沒有錢並不可恥，可恥的是看不起沒有錢的人。
外傳民眾黨主席柯文哲明日將與鍾東錦同框，消息一出引發黨內反彈，林楚茵說，柯文哲的白色力量，原來就是把玩金權政治玩的「黑白配」，為自己的2024總統大局找金主，民眾黨打著新政治的名號，實際上是結合黑金，「這對過去支持柯文哲的年輕朋友，是多大的諷刺」。