協商初步共識出爐　台虎1月飛東京、札幌增班有望

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經與相關單位討論後，針對地面運務作業的人員缺乏，將研擬是否由航空公司派員支援，好讓航班能盡可能的順利執行，以減少航班調整幅度，將旅客的影響降到最低。而關於CIQS(海關Custom、移民Immigration、檢疫Quarantine、保安Security)部份的人力不足，甚或導致部份二、三線城市尚未能立刻接受國際航班的因素，各機場公司及地方縣廳也已介入了解，並協助協調人力的可能性，也將督促場站設備儘速到位，力求在最短的時間內整備完畢以開放歡迎國際旅客。此外，日本近期為刺激觀光，現正積極補助國旅，所以日本國內旅遊需求強勁，但為歡迎國際旅客入境，也將朝協調暫時性派遺執行國內航班人力的可能性，以彌補短期的人力缺口。
在初步協調後，部份場站於明(2023)年1月，航班數量可望有重大進展，虎航表示，包括桃園-新千歲(札幌)航線，有機會自現行的每週3班增至每週7班、桃園-東京成田/東京羽田及高雄-東京成田航線可望執行每週29班；另二、三線城市如仍因人力、設備短缺而持續無法開放，則也將評估是否就鄰近航點執行增班，以滿足市場需求。同時，台灣虎航董事長陳漢銘也向各地方縣廳提案，期望各縣廳能考量是否藉陸路交通的補助，以滿足台虎旅客想要造訪當地的旅遊計劃。
陳漢明指出，本次拜會後，已和日方端初步凝聚共識，考量台灣虎航是飛航日本最多航點的航空公司，其中包括許多二、三線城市，現階段將共體時艱、互相支援，以協助日方各場站度過人力短缺的時期，也維繫台日雙邊友好的情誼，更期待能儘速回到疫情前雙邊得以自由往來的旅遊觀光榮景，藉台虎綿密的航網，可就近利用日本各地機場便捷的造訪台灣，以促進雙邊的旅遊經濟體。