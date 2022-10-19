軟體工程師夯　本土幸福企業祭福利搶才

1111挖趨勢針對不同產業的「軟體工程師」進行薪資調查發現，整體平均月薪為54,467元，投身不同產業，待遇也是大不同，其中軟體專案主管的平均薪資最高達86,482元。軟體人才一位難求，軟體資訊服務廠商也祭出許多留才的政策，除了高額年薪、彈性上下班，還有生產及育兒補助等，吸引優秀軟體人才加入。為此台灣多家知名企業，如台積電、聯發科、鴻海精密工業、華碩電腦、精誠資訊等皆獲1111「幸福企業」標章認證。
今年受「1111幸福企業」金獎肯定的精誠集團人資長黃郁仁指出為鼓勵員工生育設立了「精誠寶寶快樂成長基金」，每胎最高補助12萬元。不論男女，員工如果有兩歲以下的小孩，每胎可領最高6萬元補助。為鼓勵35歲以上高齡婦女，生產可享最高至70天有薪產假，男性同仁配偶逾35歲生產，可領雙倍生產補助，為同仁打造最幸福的友善職場環境。
「幸福企業」定義為提供員工比法定項目還優渥的幸福待遇，具體化為四大項目「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」、「吃喝玩樂」， 其中，「高薪」如軟體研發人才職缺月薪上看十萬元；「友善環境」如設立育嬰托兒園；「特殊福利」如公司設立基金補助員工買房、壯遊；「吃喝玩樂」如辦理社團活動、下午茶、慶生會等，於1111人力銀行求職網逐一列表，以方便喜好某項福利的求職者查找瀏覽。
1111人力銀行為專業的求職 媒合平台，衷心期待人人都能找到薪資高、福利好的「幸福企業」。因此於2019年舉辦「幸福企業」活動，今年再度舉辦第三屆「2022幸福企業票選」，持續推動社會職場正循環。本屆依「科技研發業」、「製造業」、「一般生活服務業」、「休閒娛樂服務業」、「餐飲服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」以及「大傳教育社福」共九大類進行「幸福企業票選」。
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