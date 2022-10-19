同學都不見了？兒醫示警「7病毒齊發」：2症狀嚇壞家長
適逢季節交替，近日天氣變化大，尤其受到東北季風影響，全台降溫有感。小兒科醫師王韋力在粉專提到，診間有孩子說「我們班同學都不見了」，一問之下才知道30幾個同學幾乎都掛病號，只剩7名同學到校上課，老師都快變成「白雪公主」，他也提醒家長最近7大病毒齊發，要特別小心輪流交替感染。貼文一出引發不少爸媽共鳴，紛紛哀號：「這波病毒真的很難搞，咳嗽地獄啊！」
小兒科醫師王韋力在粉專《威力醫師的育兒週記-王韋力》發文指出，診間遇到孩子偷偷告訴他：「我們班同學都不見了！」起初以為是全班確診隔離，一問之下才知道，班上30幾人發燒的發燒、咳嗽的咳嗽，只剩下7位同學到校上課，老師都快變白雪公主。醫師王韋力向家長示警，兒童圈最近7大病毒齊發，包括流感病毒、副流感病毒、呼吸融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒、黴漿菌，且發燒、咳嗽等症狀都很嚴重，應小心輪流交替感染。
許多家長都感同身受，無奈表示：「疫情時代只要發燒就讓人緊張」、「每天晚上都咳到奶全吐出來」、「小兒科看到快半夜」、「咳到半夜無法睡，痰好濃、感覺都快呼吸困難」、「才剛黴漿菌肺炎住院回家，等候室其他家長小孩也是」、「這一波真的太恐怖了，好咳好多痰」、「兒子燒7天，黴漿菌感染，急診很多呼吸道融合症的，咳嗽咳到住院很多」。
至於小孩感冒該怎麼照顧才能快快好，李婉萍營養師分享4大照顧重點，首先必須「願意吃、吃得下」，若是小孩感冒喉嚨痛，反而要吃些冰冰涼涼的東西；第二是多吃有助康復的營養素和食材，像是蛋白質、維生素C、維生素A、維生素D和鋅等，可在秋刀魚、海鮮、雞蛋、雞湯、地瓜、南瓜、木耳、香菇中找到，飯後可來點芭樂、奇異果補充維生素C。第三點是多喝水，平時就要建立喝水的習慣，感冒生病時更不能忽略水份的補充，最後一點則是多睡覺、多休息最重要。