控鄭運鵬西進中國賺人民幣　國民黨諷：政治操作雙標

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凌濤強調，2008年國民黨執政，兩岸恢復交流，當時鄭運鵬拋棄其他同志，前往廈門大學講課，「顯示鄭運鵬是非常投機的政治人物」，也可證明現在外傳「當時桃園三結義，現在只能夢中追憶」的傳聞，一旦民進黨施政出包，鄭運鵬馬上可以切割，從事對自己最大政治利益的做法。凌濤認為，當時張善政在桃園龍潭渴望園區打拚之際，沒想到衝第一「西進」中國大陸市場、採取具體行動的就是鄭運鵬，根本是口嫌體正直。
凌濤說，鄭運鵬團隊昨面對質疑，回應尚在釐清中，是否林飛帆與鄭運鵬總部根本不了解，鄭運鵬與中國國企「千絲萬縷」的關係，林飛帆昨深夜改口說鄭運鵬當年是在民間商業公司，但此說法就是默認鄭運鵬當時正在大賺人民幣。針對鄭運鵬今回應，這是人生經歷一部分，可接受檢驗。凌濤則進一步要求，鄭應講清楚為何競選總部第一時間支支吾吾，不知道該如何回應？
最後，凌濤強調，到大陸經商是可被接受的，但令人無法接受的是民進黨說一套、做一套，口嫌體正直，民進黨到大陸經商是合法經營事業，其他人就是出賣台灣，根本是政治操作的雙標，支持透明、單一標準檢驗此事，但要提醒林飛帆「抹紅翻船」重重打臉鄭運鵬，且鄭曾欺騙大眾說林智堅論文沒抄襲。