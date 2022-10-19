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控鄭運鵬西進中國賺人民幣　國民黨諷：政治操作雙標

▲指控鄭運鵬立委選舉落敗後，就馬上西進中國市場賺人民幣，國民黨今開記者會痛批民進黨說一套、做一套，根本政治操作雙標。（圖／國民黨提供）
▲指控鄭運鵬立委選舉落敗後，就馬上西進中國市場賺人民幣，國民黨今開記者會痛批民進黨說一套、做一套，根本政治操作雙標。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-19 13:35:35

國民黨今（19）日開記者會指控，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬2008年於北市立委選舉落選後，便成立公司西進中國市場，痛批民進黨說一套、做一套，「根本是政治操作雙標」。國民黨也要求鄭運鵬說清楚與中國國營企業勾搭的所有關係，還點名民進黨副秘書長林飛帆，是否檢驗過鄭運鵬符合「台灣價值」？

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國民黨今召開「鄭運鵬哪裡好賺站哪邊、林飛帆不要雙重標準」記者會，桃園市議員候選人凌濤指出，民進黨在桃園選情告急，繼對國民黨桃園市長參選人張善政使出抹黑牌後，又打出抹紅牌，但抹紅大翻船。他指控，鄭運鵬2008年前腳台北市立委剛敗選，後腳就成立資本額5600萬的「鷗業新媒體」，西進中國大陸市場，與中國大陸三家國營企業的中國移動、中國聯通、中國電信洽談生意，「顯示民進黨完全的雙重標準，請鄭運鵬說清楚當時有大聲說出中華民國嗎？是否有矮化台灣？」

凌濤強調，2008年國民黨執政，兩岸恢復交流，當時鄭運鵬拋棄其他同志，前往廈門大學講課，「顯示鄭運鵬是非常投機的政治人物」，也可證明現在外傳「當時桃園三結義，現在只能夢中追憶」的傳聞，一旦民進黨施政出包，鄭運鵬馬上可以切割，從事對自己最大政治利益的做法。凌濤認為，當時張善政在桃園龍潭渴望園區打拚之際，沒想到衝第一「西進」中國大陸市場、採取具體行動的就是鄭運鵬，根本是口嫌體正直。

凌濤說，鄭運鵬團隊昨面對質疑，回應尚在釐清中，是否林飛帆與鄭運鵬總部根本不了解，鄭運鵬與中國國企「千絲萬縷」的關係，林飛帆昨深夜改口說鄭運鵬當年是在民間商業公司，但此說法就是默認鄭運鵬當時正在大賺人民幣。針對鄭運鵬今回應，這是人生經歷一部分，可接受檢驗。凌濤則進一步要求，鄭應講清楚為何競選總部第一時間支支吾吾，不知道該如何回應？

最後，凌濤強調，到大陸經商是可被接受的，但令人無法接受的是民進黨說一套、做一套，口嫌體正直，民進黨到大陸經商是合法經營事業，其他人就是出賣台灣，根本是政治操作的雙標，支持透明、單一標準檢驗此事，但要提醒林飛帆「抹紅翻船」重重打臉鄭運鵬，且鄭曾欺騙大眾說林智堅論文沒抄襲。

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