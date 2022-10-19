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11個11創史上第一次　男女接力比桿賽光棍節舉行

▲11.11男女接力比桿賽示意圖。圖片提供：國寶集團提供
▲11.11男女接力比桿賽示意圖。圖片提供：國寶集團提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-19 13:35:42

在萊德盃、總統盃與索罕盃等知名的高球隊際賽中，都會有四人兩球賽（foursome）的賽制。同組的兩人輪流打同一顆球，和競爭對手進行比洞對抗。這樣的兩人搭檔賽制需要合作無間，如果各個神隊友，能為彼此創造容易進攻的下一桿球位，抓鳥射鷹當然不在話下。如果兩人彼此扯後腿，把球開進樹林，另一人把球打進沙坑，那就磕磕絆絆了。

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在台灣鮮少有這種兩人一球的賽事，但屢屢「開創歷史」的國寶集團，又要出招了，繼三桿球王賽、擊遠大賽與受到熱烈迴響且開台灣高壇先例的東華球場重陽健走活動之後，男女接力比桿賽即將於11月份登場的，此賽事將於新竹東方之星球場舉行的「男女接力比桿賽」，且時間特別選在11月11日11點11分開球，蘊含著「你一桿、我一桿，一起拿第一」之意。在光棍節的這一天，饒富趣味。

國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，從今年開始舉行的國寶貝家族系列賽，每一個月的活動總能在台灣高壇造成話題，且備受好評。這個月特別在11月11日舉行男女接力賽，是因為台灣鮮少有這樣的賽制，國寶集團特別舉辦這一場，讓大家嘗鮮，體驗不同賽制。

「以前打比賽只要自己打好就夠了，但這種兩人一球賽你不僅要靠自己，還得靠隊友。究竟是神隊友或者豬隊友，屆時就知道了！」湯順甄笑道。「我們非常歡迎同樣熱愛小白球的夫妻或情侶組隊來參加，如果你們能攜手通過這場高爾夫默契大考驗，感情一定會升溫。」

▲11.11男女接力比桿賽示意圖。圖片提供：國寶集團
▲11.11男女接力比桿賽示意圖。圖片提供：國寶集團
這場男女接力比桿賽要求一男一女組隊參賽，單數洞男生開球，雙數洞女生開球，並輪流把球打進洞為止。組隊的男女是夫妻、情侶、父女、祖孫或單純只是朋友都無妨，只要兩人能平和地完成18洞就可。敘獎採總桿成績，頒發冠、亞、季軍前三名，並在四個三桿洞都設有一桿進洞獎，包括第4洞的美加健康醫美集團能量岩盤浴（價值250,000元）、第8洞的宏豆精品咖啡天天喝（價值248,20元）、第12洞的格林漢腕錶（價值268,000元）以及第16洞的Eagle大自然全套球具（價值168,000元）。

此外，如同之前所舉辦的國寶貝系列賽一樣，這場賽事也特別聘請專業裁判來維持賽事公平性，專屬賽事計分卡，參賽選手必須互記成績並簽名繳卡，完全採取正式比賽規定。當然，這是屬於業餘球友的活動，也不能少掉歡樂的氣氛所以，美食餐車、各式攤位，應有盡有。同時還有專業平面與影像攝影師，將每位參賽者在球場上的美姿英姿記錄下來，讓瞬間成永恆。最後，主辦單位更為所有參賽隊伍特製精美專屬木質獎盃，上面會刻上你們兩人的隊名，也會有你們聯手所打出的桿數，意義非凡。

這場台灣高球史是第一次男女接力比桿賽，也將是國寶貝系列賽在2022年的最後一場高爾夫球賽，即日起至10月28日開放報名，60組額滿為止。

▲男女接桿接力賽。官方提供
▲男女接桿接力賽。官方提供

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