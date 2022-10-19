11個11創史上第一次　男女接力比桿賽光棍節舉行

我是廣告 請繼續往下閱讀
國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，從今年開始舉行的國寶貝家族系列賽，每一個月的活動總能在台灣高壇造成話題，且備受好評。這個月特別在11月11日舉行男女接力賽，是因為台灣鮮少有這樣的賽制，國寶集團特別舉辦這一場，讓大家嘗鮮，體驗不同賽制。
「以前打比賽只要自己打好就夠了，但這種兩人一球賽你不僅要靠自己，還得靠隊友。究竟是神隊友或者豬隊友，屆時就知道了！」湯順甄笑道。「我們非常歡迎同樣熱愛小白球的夫妻或情侶組隊來參加，如果你們能攜手通過這場高爾夫默契大考驗，感情一定會升溫。」
這場男女接力比桿賽要求一男一女組隊參賽，單數洞男生開球，雙數洞女生開球，並輪流把球打進洞為止。組隊的男女是夫妻、情侶、父女、祖孫或單純只是朋友都無妨，只要兩人能平和地完成18洞就可。敘獎採總桿成績，頒發冠、亞、季軍前三名，並在四個三桿洞都設有一桿進洞獎，包括第4洞的美加健康醫美集團能量岩盤浴（價值250,000元）、第8洞的宏豆精品咖啡天天喝（價值248,20元）、第12洞的格林漢腕錶（價值268,000元）以及第16洞的Eagle大自然全套球具（價值168,000元）。
此外，如同之前所舉辦的國寶貝系列賽一樣，這場賽事也特別聘請專業裁判來維持賽事公平性，專屬賽事計分卡，參賽選手必須互記成績並簽名繳卡，完全採取正式比賽規定。當然，這是屬於業餘球友的活動，也不能少掉歡樂的氣氛所以，美食餐車、各式攤位，應有盡有。同時還有專業平面與影像攝影師，將每位參賽者在球場上的美姿英姿記錄下來，讓瞬間成永恆。最後，主辦單位更為所有參賽隊伍特製精美專屬木質獎盃，上面會刻上你們兩人的隊名，也會有你們聯手所打出的桿數，意義非凡。
這場台灣高球史是第一次男女接力比桿賽，也將是國寶貝系列賽在2022年的最後一場高爾夫球賽，即日起至10月28日開放報名，60組額滿為止。