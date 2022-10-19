新北選好選後組閣？林佳龍：一看就知道是假訊息

民進黨新北市長候選人林佳龍今（19）日上午新北市議員陳永福、議員候選人陳乃瑜陪同下，到素有藍營票倉的新店建國、仁愛市場掃街拜票。對於媒體報導跟府院談好說新北市選得不錯可以入閣，林佳龍表示這「一看就知道是假消息」，承諾未來當選後會做好四年，指出新北市長侯友宜不願意承諾，因為颱風下大雨淹水，侯市長不在新北卻跑到新竹市，引發批評，不需要用假議題來為侯市長落跑選轉統轉移焦點。
平面媒體報導，據民進黨正國會人士透露，聽聞總統蔡英文允諾，若林佳龍在新北選得不錯，有機會讓他在選後擔任行政院長，另外同派系的基隆市長林右昌也會跟著入閣，擔任重要角色。
林佳龍競選辦公室發言人李坤城隨後也發布新聞稿抨擊，指出該篇報導，通篇胡言亂語，捏造故事，選舉尚未有結果，即假定林佳龍不會當選，究竟綠營人士是誰？請公佈消息來源，不要老是用匿名報導，裝神弄鬼；強調林佳龍現階段心無旁鶩選新北，團隊選戰會議討論的都是贏的策略，全力衝刺中，有心人士跟媒體蓄意操作假新聞，心術不正，令人髮指。
李坤城進一步指出，隨著林佳龍的參選，侯友宜選總統的動態浮上檯面，假如侯友宜連任，會不會丟下新北市，落跑選總統，才是這場選戰的焦點，昨天公佈的民調顯示，有過半的民意完全無法接受侯友宜連任後參選總統；直言透過特定媒體不斷圍魏救趙，想要轉移焦點的作法，也蓋不住侯友宜的司馬昭之心。