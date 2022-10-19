綠營「全面開站」　蔡其昌諷盧秀燕把台中當總統戰跳板

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蔡其昌今（19日）一早啟動「全面開站」模式，與市議員參選人同步在各路口拜票，他拿著麥克風向民眾分享自己政見，包含捷運藍線動工，國中小營養午餐免費且營養加倍、老人健保補助只多不少、敬老愛心卡使用範圍更廣，4年興建8千戶社會住宅、加速以氣換煤改善空汙等。
媒體問到盧秀燕週週到外縣市輔選，接下來將到桃園，是否把台中當跳板？蔡其昌形容：「到處跑，只有台中不跑；到處拜託，只有台中不拜託。」他表示大家都猜測，盧秀燕是為了與侯友宜一較高下，爭取正副總統。「她要參選什麼我並不在意。可是選完市長立刻投入總統選舉，是台中市民不能夠接受的，如果她真的有總統夢，市民會讓蔡其昌來當市長。」
他接著說：「有總統夢也要築夢踏實，最重要的是市政要做好，做到自己已經第17名，還輸給林姿妙，17名的市長要選總統，我覺得台灣人應該很難接受。」
美麗島電子報16日公布台中市長選情民調，盧秀燕以62.6％的支持度對上蔡其昌的18％，領先44%；台灣民意基金會公布昨天則公佈，台中市民47.4%欣賞盧秀燕、22.3%欣賞蔡其昌。但根據綠營內部民調，盧蔡僅差10%左右，甚至有持續拉小差距趨勢。
提到民調，蔡其昌表示從參選第一天開始，民調趨勢就是一路向上越來越接近，且民調結果各自陣營都會解讀，「只有遠見，對城市的願景跟行動力，才是當選市長的保證」。他說團隊一直按照既有節奏，每一場造勢活動支持者都很熱絡，自己一路走來都很有信心，也不斷告訴大家：「11月26日我會勝選。」