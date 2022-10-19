特企／Nexon手遊《蔚藍檔案》 推出新學生瑪麗娜！
《蔚藍檔案》本次改版主要推出「赤冬聯邦學園」所屬學生「瑪麗娜」，負責赤冬學園治安的保安委員會委員長，平時十分喜歡突擊這個詞，只要在赤冬學園內發生問題，就會第一個跳出去，但因為是天生路癡，所以經常迷路。
另外，在活動劇情方面本次更新也復刻了「革命的伊凡·庫帕拉」活動劇情與「赤冬聯邦學園」所屬的貫穿攻擊類型前鋒學生「潔莉諾」特選招募。玩家可以再次觀賞因突然爆發的政變而從下台的「潔莉諾」，為了重回會長之位而展開革命的相關劇情。完成活動劇情No.1「伊凡·庫帕拉慶典大街」，就可以獲得「赤冬聯邦學園」所屬的爆發攻擊類型特殊學生「和香」。
除此之外也推出了全新內容「綜合戰術考試」，玩家在各期間可以分別進行「射擊」、「防禦」、「突破」等3種考試，各種考試分為4個階段。在「綜合戰術考試」中可以獲得「綜合戰術考試硬幣」，使用該硬幣可以兌換「奧秘之書」、「英美的神名文字」、「最高級合成用啟動石」等各式各樣的道具。NEXON為紀念活動劇情復刻將贈送給10月25日前登入的所有玩家「10次招募票券」。《蔚藍檔案》新學生「瑪麗娜」與本次更新相關詳細內容請至官方粉絲團進行確認。