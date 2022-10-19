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人物／金融強人、晚年失智纏身　馬志玲傳奇人生謝幕

▲元大集團創辦人馬志玲（中）與兩個兒子馬維建（左）、馬維辰（右）合影。（圖／聶世傑提供）
▲元大集團創辦人馬志玲（中）與兩個兒子馬維建（左）、馬維辰（右）合影。（圖／聶世傑提供）

記者顏真真／台北報導

2022-10-19 15:25:512022-10-19 16:39:14

元大集團創辦人馬志玲18日辭世，晚年飽受阿茲海默症之苦的他，也從金融界強人漸成無法自理的失智老人。但回首他的一生，從經營家族事業建材，到跨足地產、金融，尤其1986年收購元大證券，2000年再合併京華、大發證券後，更一舉躍居證券龍頭。2007年更入主復華金控，更名為元大金控，更讓元大集團更加發光發熱，財富淨值更在2020年富比士台灣50大富豪中排名第13。不過，馬志玲一生驍勇善戰，之後在他退出經營階層後，元大金也逐走向專業經理人公司治理，家族色彩淡化。只是，隨著馬志玲的辭世，再度讓大家憶起他在金融圈傳奇的一生。

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說起馬志玲創立的元大集團，得從他的父親、京劇名伶馬繼良說起。1962年台灣證交所開張，馬繼良因投資股市頗有斬獲，開始涉獵建材事業，而身為長子的馬志玲從小成績優異，一路從建國中學念到台大商學系，在學期間就在父親經營的家族建材行幫忙，連他結婚40多年的妻子杜麗莊，也曾是建材行會計。後來，家族建材行進一步入主台灣煉鐵公司和新竹玻璃製造廠，據傳當時馬志玲還曾遭受生命威脅。

▲元大集團創辦人馬志玲夫婦。（圖／聶世傑提供）
▲元大集團創辦人馬志玲夫婦。（圖／聶世傑提供）
後來，馬志玲投入發展建設公司，之後更轉戰證券。由於當時的元大證券經營不善向馬志玲父親借錢，並以股票抵債，馬家在1974年取得元大證券經營權，也正式進軍金融業。2000年更是馬家進軍金融業的重要關鍵年，元大證券合併了京華證券及大發證券，並更名為元大京華證券。

2007年馬志玲更砸下150億元買進復華金控股票，即便當時大股東國民黨中投強烈抵抗、甚至告上公堂，最後馬志玲還是成功入主，並推動元京證券與復華金合併，並更名為元大金控，此合併案，不僅鞏固元大金在證券相關業務之龍頭地位，透過旗下事業線互補、整合，形成涵蓋證券、銀行、人壽、證金、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等業務的金融集團。

在入主元大金後，元大馬家的併購腳步沒有停歇，元大金在2011年再拿下寶來證券，元大金在證券市場經紀業務市占率約12%，融資業務市占率約20%，更是遠超過其他同業。2013年元大金更以1億元新台幣購併美商紐約人壽，正式跨足壽險業。

2015年再砸下565億吃下大眾銀行，成為元大銀行，銀行總資產規模也躍升接近新台幣1.3兆元，於所有民營銀行中排名第7大，使得元大金控原本以證券投資服務為主的營運模式，轉為證券與銀行業務並重的金控公司。而馬志玲1995年財富淨值就達90億台幣，躍上台灣100大富豪排名，當時排名第50，2020年富比士公布的台灣50大富豪，也排名第13。

不過，一生驍勇善戰的馬志玲，也因結構債等官司遭起訴，與太太杜麗莊退出元大經營，就連兒女馬維建、馬維辰、馬維欣也受到牽連，晚年馬志玲深受失智和結構債官司所苦，杜麗莊更是一肩扛起所有責難。2009年元大馬家雙少馬維建、維辰也以「要多陪父母」為由，請辭元大金總經理及營運長，2011年馬志玲女兒馬維欣也請辭元大投信董事長，元大馬家全數退出經營階層，元大金則走向專業接班。

▲元大集團創辦人馬志玲辭世，享壽82歲。（圖／聶世傑提供）
▲元大集團創辦人馬志玲在2022年10月18日辭世，享壽82歲。（圖／聶世傑提供）
2014年，馬志玲因結構債案遭判刑7年4個月，但經醫院鑑定後，判定罹患阿茲海默症，最後暫緩發監，在家裡休養，直到2022年10月18日辭世。不過，目前馬志玲的兩位兒子馬維建已在今年1月1日以自然人董事身分，回歸元大證券，之後出任元大人壽董事，而弟弟馬維辰之前就是元大人壽董事、也是元大金控、元大銀與台灣證券交易所董事，並為元大文教基金會董事長，馬志玲的金融集團也早已已完成交棒工作。

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