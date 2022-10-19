橄欖油被稱作「青春與健康靈藥」：每天食用半湯匙降低心臟病風險

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「橄欖油是地中海飲食的標誌，南歐地區公認的低死亡率，一直是與橄欖油相關。」營養學教授弗蘭克·胡（Dr. Frank Hu）博士指出，現在美國也通過研究證實了橄欖油的長期健康益處。
在所有可食用的植物油中，橄欖油的單不飽和脂肪比例最高，它可以降低「壞膽固醇」——低密度脂蛋白膽固醇，增加「好膽固醇」，即高密度脂蛋白。它已被證明可以降低血壓，其內含的植物性化合物也能提供抗炎和抗氧化的特性，控製疾病發展過程，如心臟病等。
橄欖油是從橄欖樹的果實中提煉出來的，在地中海地區已有5000多年的種植史。迄今為止，西班牙是世界上最大的橄欖油生產國，其次是義大利和希臘。18世紀，西班牙傳教士將橄欖帶到加利福尼亞，在沿海地區開始種植；今天，加利福尼亞、亞利桑那州、喬治亞州、佛羅裏達州、俄勒岡州和夏威夷，有超過4萬英畝的橄欖樹，都是為了榨橄欖油而種的。不過，美國每年消費的9000萬加侖橄欖油中，只有5%是在此處生產的。
美國商店貨架上經常可以看到不同等級的橄欖油，從普通橄欖油到特級初榨橄欖油——這種通常被稱為EVOO（Extra virgin olive oil）。EVOO是地中海飲食的主要脂肪來源，是公認最健康的飲食模式之一，也是美國心臟協會提倡的預防心血管疾病的飲食。
EVOO是只通過機器榨取橄欖汁的脂肪部分，未經過任何提煉——正因如此它才得以保持風味和健康益處。市面上通常用「初榨」和「冷榨」是強調EVOO的天然特質：它不經提煉，只是簡單地通過研磨，沒有採取任何加工措施來改變質量。
相反的，普通橄欖油是經過精煉、漂白、除臭這幾個工序，然後與5%至15%的EVOO混合製成的。市場常以「純」或「輕」相關字眼作為宣傳，指它是經過精煉、並與少量EVOO混合的橄欖油，味道、香氣或顏色會更淡。
胡博士表示，此項研究並沒有特意去區分不同等級的橄欖油，不過歐洲的研究表明EVOO的健康效果更好，因為EVOO比其他食用油有更多的植物化合物和抗氧化劑。
烹飪時，橄欖油可以作為奶油、人造奶油和其他類型脂肪的健康替代品。在胡博士的研究中，用橄欖油替代不健康的脂肪，便與較低的死亡風險聯繫了起來。「橄欖油是一種更健康的膳食脂肪替代品，特別是動物脂肪。」胡博士表示未來的研究可能會比較不同等級的橄欖油對健康的差異。
實際上，其他植物油也能作為替代品，如大豆、芥花、玉米、葵花等植物油對心臟健康也是有益的。EVOO通常比其他植物油更昂貴，因此多買幾種不同的健康植物油，搭配不同的烹飪方法效果也很好。
由於EVOO香氣芬芳，風味也比較強烈，最佳作法一般是拌沙拉、替代全麥面包上的黃油、或拌土豆泥。芥花油幾乎沒有味道，所以用於烘焙往往效果很好；其他植物油也可用來炒菜、醃製等。專家提醒：「在日常飲食中添加適量的植物性脂肪，減少精緻穀物和糖類攝入，這都是健康飲食模式的基本原則。」
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