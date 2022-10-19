陳艾琳將辦婚禮！曬婚紗「嫁15年最好朋友」：這輩子註定
藝人陳艾琳2019年5月和同為《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙）結婚，並曝光懷孕喜訊，同年10月產下女兒，如今孩子也3歲大了，但夫妻倆始終未辦婚禮。昨（18）日陳艾琳也宣布將於10天後補辦婚禮，更曝光一系列婚紗照，甜喊「你就是我這輩子註定要相處一輩子的人」。
陳艾琳在臉書、IG發文，表示和老公認識了15年，現在孩子也3歲了，「我們，拍下了第一組正式的婚紗照 ，正式要完成我們的三十歲的『綁定計畫』」，她透露和對方還是朋友階段時，某次在彼此都失戀的狀況下碰了面，男方說了「如果你三十歲還沒結婚，那我就娶妳」。
陳艾琳說，那時聽起來，不過就像是曖昧至極的玩笑話，「說了聽了這種話的男女，也許下一步就是交往，但我們沒有」，後來兩人也各自談了幾場轟轟烈烈的戀愛，直到28歲又再次碰面，走進彼此的心中，「顏是我最好的朋友，但這次我們不再害怕因交往而失去一位朋友。我想那時我們心裡肯定都明白，我們正在往相同的目標前進」。
陳艾琳也透露，就在30歲生日的前夕，她發現懷了孩子，「令我不得不相信，這也許就是電視劇裡演的命中註定 」，也向老公甜喊「你就是我這輩子註定要相處一輩子的人，我們履行了綁定，十五年也不過是開始，未來我們還有很長的故事要延續」，並曬出一系列絕美婚紗照。
貼文一出，網友紛紛留言，「史上最高顏值夫妻了」、「浪漫，祝福琳～」、「好美啊～～」、「命中註定」、「超浪漫」、「Omg太美了」、「好浪漫，再度恭喜」、「恭喜琳琳，所有過往都是為了現在最美的日常」。（編輯：郭佩蓉）