中共20大報告　首次提規範財富積累機制

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報告又提到，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，並要增加低收入者收入，擴大中等收入群體，並會加大稅收、社會保障及轉移支付等的調節力度。
報告又提到，要完善個人所得稅制度，「規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」。
中新社17日引述浙江大學共享與發展研究院院長李實表示，「規範財富積累機制」是首次提出，當前中國財富積累速度很快，但財富差距擴大，在推動共同富裕下需要規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距。
李實表示，促進機會公平是要打破一切不合理的限制和障礙，令勞動力市場保持公平競爭，沒有身份歧視，推動建立全國統一大市場。
南方科技大學副校長兼商學院代理院長金李表示，相對於高收入人群，中低收入群體財富增長緩慢，而且風險波動性較大，所以要大力發展針對中低收入群體的財富管理，同時在保護合法私有財產下，適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更長期可持續發展。
另據香港明報今天引述上海復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍表示，20大報告作為綱領性文件，將影響未來5年收入分配調整，但仍需觀察具體政策為何。
張軍認為，推進共同富裕需要進行稅制系統性改革，預料中國未來會加快稅制轉型，逐步調整為以直接稅主導，即從以往營業稅、增值稅為主，改為以所得稅、物業稅等為主的稅制。
但他表示，中國人口老化較快，即便現在轉向直接稅，政府公共支出壓力仍會超出稅收可承受能力，如何彌補政府公共開支將是大問題。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1111019