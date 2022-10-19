Netflix推無痛轉移新功能！疑佈局「全面開鍘」共用帳號
Netflix推出了新的「轉移使用者」功能，是貼心嗎？還是提早佈局要開鍘「寄生帳號」。從Netflix官網發現即將推出「轉移使用者」功能，此功能主要是開放與共用帳戶的人轉移使用者，原本和親友共同使用的帳號，透過此功能可以一次打包自己的觀看紀錄到新帳號內，包含個人專屬推薦、觀影記錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容都可以轉至新的會員帳戶。
此功能將會陸續推送，當帳戶可以使用「轉移使用者」功能時由系統寄發通知，若要轉移使用者，把游標移到首頁的使用者圖示，點選下拉式選單中的「轉移使用者」選項，接著依照步驟操作即可。轉移個人資料後等於重新開啟新的帳號，需要輸入新的帳號和密碼，如果未來Netflix真的積極打擊共用帳號，此功能等同於讓共享用戶者快速地保留原本的觀看習慣，也算是超前佈局的一部分。
同時，根據外電消息，Netflix發出一封信給股東，信中指出，「已為共享帳號找到體貼的作法，將從2023年初起更廣泛地推動此一方案」，未來將讓借用帳戶的人，能將他們的Netflix個人資料轉出以便另外建立帳戶。此說法對應了「轉移使用者」功能的誕生，同時，共享帳密的人可以更輕鬆管理其裝置並創建副帳戶，甚至也能幫忙支付費用。