OPEN!RUN氣球路跑回來了！12/18夢時代開跑：好想拿金牌
睽違已久，大小朋友引頸期盼的「2022 OPEN!RUN氣球路跑」，將於12月18日在高雄夢時代賽道正式起跑，由超人氣OPEN!家族以路跑勁裝嶄新亮相，並依照跑者需求推出11K、6K、3K以及線上組別，跑者可獲得實用的OPEN!家族限量周邊，以及OPEN小將終點衝線造型的完賽獎牌，11K組第一名還可獲得價值超過2萬元的超值獎勵，獎牌可愛模樣曝光讓人直呼：「好想拿金牌」。
「2022 OPEN!RUN氣球路跑」將於12月18日在高雄夢時代賽道登場，本次設計以OPEN!家族全新造型亮相，今年也針對不同公里數參與跑者的屬性，分別推出實用的完賽禮，包括11K組限定「運動鞋袋」，6K組限定「超酷卡車帽」，3K組限定「帶著走束口包」；完賽獎牌設計更是由人氣OPEN小將，以終點衝線的姿態成為最佳主角，動感十足。 另推出運動周邊加購，包括「遊山玩水不可少漁夫帽」以及「環保愛地球矽膠水壺」，報名即可同步加購。
OPEN! RUN氣球路跑首度加開線上組，民眾限時不限場域也能參賽，完賽禮可獲得跑衣及毛巾，同時還能加購OPEN小將衝線造型的完賽獎牌，讓民眾不須到場，線上自行參賽也能收集完賽獎牌，預計將掀起線上自主跑步的新浪潮。而11K組跑友男女第一名可獲得獎金1萬元外，另加碼獲得一萬元的icash儲值金，還可將OPEN!家族趴趴大娃娃抱回家。