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無照酒駕敞篷撞死工人！炫富女稱「被逼喝酒」無法和解　

▲29歲女子林筱路長期無照駕駛，還3度酒駕上路，日前開著敞篷跑車，撞死方姓交管工人。（圖／翻攝畫面）
▲29歲女子林筱路長期無照駕駛，還3度酒駕上路，日前開著敞篷跑車，撞死方姓交管工人。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-19 15:46:51

29歲女子林筱路長期無照駕駛，還3度酒駕上路，日前開著敞篷跑車，撞死方姓交管工人；士林地方法院19日辯論終結，林女認罪，並認為自己自首，希望法官減輕量刑，且自己經濟困難，無法和家屬和解；檢方則認為被告有選擇不要酒駕的權利，但是被害人無權選擇，因此求重量刑；全案將於11月23日宣判。

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▲新北市淡水區今（21）日凌晨2點發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
回顧事發經過，今年6月21日凌晨，林女駕駛BMW Z4敞篷跑車，時速飆至80公里，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治；事發後，林女原本想開車逃逸，被一旁工人團團圍住而作罷。

二度開庭時，檢方根據監視器畫面表示，林女撞到人後短暫停車，又開始往前開一小段又再次倒車；在場工人也出庭時作證指稱，林女倒車時，企圖二度輾壓方姓交管工人；對此，林女向法官解釋，事故發生後，自己非常緊張，更不知道撞到什麼物體，「不曉得是真人還是假人，因此倒車是為了要確認。

今天開庭時，林女認罪，事發當晚原本有喝酒，但是續攤時自己喝完熱茶，覺得精神很好，以為自己酒醒了，才會開車載朋友；至於喝酒原因，林女向法官表示「被逼的」。

林女的委任律師則表示，林女有母親要扶養，是家裡經濟支柱，目前家中經濟出現困境，無法與死者家屬和解，林女符合自首要件，因此希望法官減輕其刑；檢察官則認為，林女不符合自首要件，因為事發後被現場其他工人包圍，想跑也跑不了，林女也沒有報警，直到員警到場才承認車是她開的。

檢察官也補充，林女曾經多次超速、酒駕，無論什麼原因下喝了酒，都可以選擇搭車或留宿台北市一晚，她有很多選擇，但被害人卻沒選擇，請求從重量刑；審判長諭知全案辯論終結，訂下月23日宣判，林女則在法警戒護下還押台北女子看守所。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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