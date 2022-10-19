《月光雕刻師》2周年！6大活動同慶　跨服PVP新地圖登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍28天登入送
即日起至11月15日，為期28天登入送，可獲得活動限定夥伴「狐獴盜賊夥伴的蛋」、2周年專屬稱號「一起度過2周年」、「凡爾賽的強化卷軸箱子」、「傳說雕刻品選擇箱子」等獎勵。
📍2周年紀念收集
即日起至11月15日，每天完成指定任務可蒐集「2周年紀念幣」，於活動專屬商店兌換限定武器時裝「演奏指揮家裝飾武器選擇箱子」、特殊裝備「傳說遺物選擇箱」、「凡爾賽的強化卷軸箱子I」等獎勵。
📍2周年專屬副本
即日起至11月15日，每日完成副本蒐集「沒電的電池」，可兌換限定時裝「太空夥伴服飾箱子」、限定英雄夥伴「原型嗶哩寶的蛋」、「卡歐斯屬性石選擇箱子」。
📍2周年夥伴的蛋活動
即日起至11月15日，完成指定任務可獲得「神秘的蛋」，有機會抽到英雄等級夥伴，此外，不同任務可獲得不同數量，總共可蒐集100個。
📍2周年改版紀念密語，
即日起至11月15日，官方粉絲團及官網公告將釋出文字提示，玩家猜對指定的活動序號名稱，可兌換虛寶獎勵。
📍2周年紀念改版Hot time加倍，
即日起至11月14日，每日早上10:00至晚上18:00推出經驗值200%活動。
迎接2周年，官方首次推出跨服PVP地圖「瓦爾哈拉戰場」，每周二與每周四晚上8:00至9:30，Lv.300可進入地圖內與各大伺服器的強敵爭奪資源。「瓦爾哈拉戰場」存在強大BOSS「貝思提亞巢穴」，擊敗有機會獲得全新雕像「貝思提亞雕像」，此外，一般怪物也將隨機掉落特殊道具「靈魂精隨」，擊敗越多玩家對手，怪物掉落的道具數量也會隨之提升，「靈魂精隨」可兌換「受祝福的遺物強化卷軸」、「黑曜石」、「橘色月光石」、「黃昏魔水晶」等獎勵。