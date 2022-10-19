越南名模阮清薇秀水蛇腰　和第一美女同台飆戲

年僅27歲的阮清薇（Nguyễn Phương Thanh Vy）在恐怖片《替屍鬼2：詛咒再臨(Muoi:The Curse Returns)》中飾演遭到女鬼「慕依」附身的「姮」，與越南第一美女芝芙（Chi Pu）同台飆戲，這也是她第一次挑大樑主演重要角色。
相較於芝芙擁有眾多演出作品和經驗，阮清薇過去都以秀場為主要工作場合，雖然如此，導演和劇組都大力讚賞她的演技，該劇導演鄭恆表示：「這個角色無論是心理上或身體上都很難演，所以我必須確保阮清薇作好準備。」從預告看來，阮清薇最後的表現可圈可點，非常引人入勝。
阮清薇居住於越南胡志明市，擁有9頭身的她可以說是人間芭比，為戲也不惜扮醜，相當敬業。根據越南媒體報導，在恐怖片中她有許多打鬥片場景，且和芝芙之間有很棒的化學反應。當初確定由芝芙演出該戲後，導演尋找許多第二女主角人選，但試鏡的效果都沒有阮清薇來得好。因為這部戲，兩人也成為好朋友，雖然在演戲期間因為檔期繁忙很少相約，但戲劇殺青後曾多次私底下相約吃飯。
另外，芝芙也曾在片場幫阮清薇慶生，兩人的好交情可見一斑。雖然戲劇殺青，但芝芙推出個人品牌時，阮清薇也獻上祝福，第一美女芝芙也相當看好阮清薇的發展，直言對方演技好且人品好，未來事業上肯定會越來越順利。