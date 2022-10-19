公辦都更活化舊商圈！岡山區新行政中心招商明年初啟動
高市府都發局今（19）日舉辦「岡山區新行政中心招商座談會」，副市長林欽榮、高雄市議會副議長陸淑美，以及數十家產壽險、資產管理、地產開發、建設公司等潛在投資者均到場參與。此案將藉由「公辦都更」方式帶動民間投資者進駐開發，共同促進土地活化並為地方提升公益性價值，同時開創全台首例跨區公辦都更成就新行政中心同時活化舊商圈雙引擎之創舉，預計明(112)年初正式公告招商。
高雄市副市長林欽榮表示，既有的岡山行政中心位處岡山商業發展密集區域，各機關建物多已服務逾40年，建物老舊、腹地狹窄且停車不便，經參考地方民意與岡山整體發展藍圖，故將現有行政機關搬遷至機15用地重建岡山新行政中心，藉此新建行政大樓提升服務效能，並將舊址更新重建、活絡岡山商業機能。
林欽榮指出，本案將藉由新舊基地併採公辦都市更新方式同時開發兩街區。行政中心舊址部分將配合留在原址的岡山醫院；另一方面，筧橋西側的新址基地將闢建岡山區綜合行政中心，未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊、警察分局及清潔隊等機關單位進駐提供綜合行政服務。
都發局長吳文彥表示，舊址開發基地都市計畫變更已經內政部都委會審議通過，北側臨岡山路345巷未來將拓寬3米成為10米寬道路，提升道路容量同時減緩開發後的交通衝擊，並提供0.3公頃的廣場兼停車場用地；未來開發後臨岡山路側亦將退縮6米、壽天路側退縮4米，營造優質人行商業徒步空間以及街角廣場，營造友善舒適的社區綠帶徒步區。
都發局表示，本次因應招商亦針對近期不斷上漲的營建物價做出因應，設計了多項契合市場現況的招商條件，確保在都市更新事業的公益性指標能夠合理的推動。相關公開閱覽招商文件草案，可參閱高市府都發局網站。