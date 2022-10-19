憂戰爭風險？林伯豐提「物資儲備、提高糧食自給」等建言

近月中共軍機頻頻侵擾台灣，兩岸局勢緊張，三三會理事長林伯豐於今（19）日參與三三企業交流會時提出5大建言，其中一項建言提到，「物資儲備、提高糧食自給」等內容，媒體追問「是否因為擔心戰爭發生，才會提出此項建議？」對此，他僅回應政府的任務是避戰、而不是戰爭，「戰爭都是失敗的，沒有人戰勝」，並表示烏克蘭總統澤倫斯基是不合格的總統。



三三會今天舉行10月例會，林伯豐致詞時提出5大建言，首先，是積極發展重要原物料的替代產品，加強資源循環利用，原物料採購應採多元管道，重建重要物資建立儲備機制。



第二，提高糧食的自給率，檢討休耕制度，建立完善的供銷體系及預警制度。第三，協助企業因應成本轉嫁、工資調漲，對於實施人才培育計畫、改善員工薪資條件的企業，給予調降租稅稅率、融資利率優惠。





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第四，對於低收入家庭及弱勢族群提供現金補貼或實物救助，並與公益團體合作進行支援社會底層扶貧計畫、減輕弱勢家庭學校供餐費用負擔等。





第五，台灣能源98%依賴進口，通膨造成國際能源價格高漲，應重新檢討能源政策及各項能源占比，將零排碳的核電，作為基載電力，提高核能發電比重至少占30%，確保穩定供電及合理電價，以符合2050淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG。





林伯豐表示，總統蔡英文國慶演說符合台灣民意，重建兩岸關係的良性互動，是符合兩岸大多數人的期待與利益。工商界期盼政府能主動釋出善意，恢復海基會與海協會的溝通，並逐步恢復所有的兩岸直航航點，包括小三通，鬆綁兩岸商務履約、跨國企業內部調動及陸資投資事業負責人來台等正常商務活動。



