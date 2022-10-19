美擴大對中晶片管制　劉德音信心喊話：會好好發展半導體

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劉德音致詞指出，疫情延燒已快3年，加上中美貿易戰及地緣衝突 （俄烏戰爭、兩岸緊張）情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。
劉德音表示，過去一年，台灣半導體產業在產業鏈中依舊締造了「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」的亮麗成績。
根據TSIA統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破新台幣4兆元，預估2022年台灣IC產業產值將達4.88兆元，較2021年成長19.7%。
劉德音說，TSIA向來致力於加強人才培育及推廣，期望年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰。
至於企業永續發展方面，劉德音表示，TSIA全體會員積極研擬完善的ESG策略，展現在氣候變遷、綠色製造、節能減碳、循環經濟、公司治理與社會共好等議題上的具體作為，持續發揮影響力與嬴得社會信任。
劉德音說，期待政府擬訂具體長遠的水、電、土地、環境政策，訂定前瞻、可行的環境法規，以促使產業達到永續發展的目標。
外在環境方面，劉德音表示，美中貿易衝突及兩岸緊張情勢升溫，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。
劉德音指出，中國政府近年來對半導體產業的推動從未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業，以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持當地業者。美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。
劉德音說，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。
劉德音表示，面對現今半導體產業的挑戰與機會，期許TSIA的全體會員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。（編輯：張良知）1111019