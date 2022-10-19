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NBA開打！跟Joeman、館長挑一場《NBA 2K23》　全台開戰

▲娛樂媒體公司 Master xp 將以《NBA 2K23》為主題，舉辦首屆「MASTER CUP 榮耀盃」，賽事邀請Joeman、館長、孫生、薔薔等網紅藝人分別擔任隊長。（圖／記者葉政勳攝）
▲娛樂媒體公司 Master xp 將以《NBA 2K23》為主題，舉辦首屆「MASTER CUP 榮耀盃」，賽事邀請Joeman、館長、孫生、薔薔等網紅藝人分別擔任隊長。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-19 16:15:492022-10-19 16:32:14

NBA美國職籃今（19）日開季，除了場上選手競爭激烈外，每年季前都會推出新代的《NBA2K》系列也是許多運動、電競迷最愛的遊戲。娛樂媒體公司 Master xp 也將以《NBA2K23》為主題，舉辦首屆「MASTER CUP 榮耀盃」，賽事邀請Joeman、館長、孫生、薔薔等網紅藝人分別擔任隊長，在電競籃球場上展開為期近3個月的全台巡迴賽，而比賽也有別於以往定點式的型態，採用「電競卡車」到台北、新竹、桃園、高雄等地進行，平常就有經營直播的館長也期盼透過更多賽事或活動，能更加帶動台灣電競的發展。

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「MASTER CUP 榮耀盃」將於全台巡迴，賽事共分為四組，A組隊長為Joeman搭配籃球寫手「HBK」、全明星運動會成員「比利」；B組隊長為館長、《NBA2K》YouTuber「諾斯NOX」 和「The Answer」；C組隊長孫生，成員是以饒舌歌組為主體的「潮州土狗」與大嘻哈時代的「Basso」，D組則是隊長薔薔加上籃球YouTuber「天佑」及「丹尼」，賽事首戰將於10/29～10/30於台北三創舉行，由Joeman和館長率隊開打，再來是11/5～11/6的新竹場、12/17～12/18桃園場及最終場12/24～12/25 高雄場、採三戰二勝賽制。

▲（圖／記者葉政勳攝）
▲10年前曾擔任電競主播的Joeman對新型電競賽事感到期待。（圖／記者葉政勳攝）
Master XP負責人林長毅表示 ，「MASTER CUP」是今年 Master XP 攜手 Cooler Master合作共同打造出的全新電競賽事品牌，並搭配全台第一輛「Master Ride 電競車」去舉辦全台大規模的賽事巡迴，因為是首次在台灣舉辦，因此下了非常大的決心去嘗試別人沒做過的事情，並邀請多位極有影響力的網紅、藝人一起參與，林長毅說道：「未來我們將持續創新，打破傳統，透過 MASTER CUP推廣新型態的電競賽事，並重新打造新的玩家生態群，將沉浸式的娛樂遊戲體驗帶入每一個城市、豊富整個遊戲娛樂生態圈。」

針對新型電競賽事，除了10年前就曾擔任電競主播的Joeman感到期待外，館長也提到，學生時期下課打籃球、看球賽是許多人的共同回憶，自己雖然後來練健力較少接觸，但偶爾還是會去打打球，且有了經營直播、遊戲實況等經驗後，也希望透過更多賽事或活動，帶動台灣電競的發展。

▲（圖／記者葉政勳攝）
▲館長（陳之漢）希望透過更多賽事或活動，帶動台灣電競的發展。（圖／記者葉政勳攝）
▲（圖／記者葉政勳攝）
▲隊長之一的薔薔一身勁裝出席賽事開幕活動。（圖／記者葉政勳攝）

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