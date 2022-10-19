NBA開打！跟Joeman、館長挑一場《NBA 2K23》　全台開戰

NBA美國職籃今（19）日開季，除了場上選手競爭激烈外，每年季前都會推出新代的《NBA2K》系列也是許多運動、電競迷最愛的遊戲。娛樂媒體公司 Master xp 也將以《NBA2K23》為主題，舉辦首屆「MASTER CUP 榮耀盃」，賽事邀請Joeman、館長、孫生、薔薔等網紅藝人分別擔任隊長，在電競籃球場上展開為期近3個月的全台巡迴賽，而比賽也有別於以往定點式的型態，採用「電競卡車」到台北、新竹、桃園、高雄等地進行，平常就有經營直播的館長也期盼透過更多賽事或活動，能更加帶動台灣電競的發展。
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「MASTER CUP 榮耀盃」將於全台巡迴，賽事共分為四組，A組隊長為Joeman搭配籃球寫手「HBK」、全明星運動會成員「比利」；B組隊長為館長、《NBA2K》YouTuber「諾斯NOX」 和「The Answer」；C組隊長孫生，成員是以饒舌歌組為主體的「潮州土狗」與大嘻哈時代的「Basso」，D組則是隊長薔薔加上籃球YouTuber「天佑」及「丹尼」，賽事首戰將於10/29～10/30於台北三創舉行，由Joeman和館長率隊開打，再來是11/5～11/6的新竹場、12/17～12/18桃園場及最終場12/24～12/25 高雄場、採三戰二勝賽制。