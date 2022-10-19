「講英文」才能預約游泳？網友爆差別待遇 W飯店回應了
去飯店度假遊個泳也會游出一肚子火？近日有網友在臉書社團「好想住飯店 好康踩雷不藏私」爆料，去年入住信義區高檔「台北W飯店」，但想去使用館內泳池，飯店卻告知預約客滿，沒想到原PO沒過多久再次致電櫃檯，這次換用英文去詢問，竟然「立馬就有空位」，讓他直言遭差別待遇的心情實在很差，直言「這是我住過最雷的體驗」。對此《NOWnews今日新聞》實際求證台北W飯店，業者回應指出在過去疫情期間入住，因應實名制的關係，使用泳池需事先預約。但也澄清是「當時這位消費者後續致電的時機，有可能剛好有其他客人取消，絕對沒有差別待遇」，感謝消費者提出寶貴的建議，飯店承諾一定會更注意賓客需求。
貼出投訴文的網友指出，去年因為社區泳池沒有開放，想入住W飯店順便游泳，Check in時已經先問過櫃台泳池不需要提前預約，當時櫃檯回覆「進房再約就好」，沒想到回到房間想預約時，卻被櫃檯人員告知已客滿，還強調當時有「南部來的客人，不然你可以選擇退房」。但原PO過不久派家人「講英文」再約一次，沒想到就直接有空位！讓她直言很不太舒服。
貼文一出也引爆出不少網友對飯店「差別待遇」的質疑，「原來會分區域分人種啊？」不過也有網友跳出緩頰：「我這二年因疫情無法出國，趁台灣飯店便宜入住W十幾二十次了，每一次感受都還不錯。」
針對網友不滿，W飯店今（19）日澄清，在過去疫情期間入住，因應實名制的關係，使用泳池需事先預約，這位消費者後續致電的時機有可能剛好有其他客人取消，與溝通語言無關。由於事隔一年多，目前無法追溯到當時實際的情況和相關人員，「飯店一直都是將客人的需求擺在首位，未來也會更加注意。」