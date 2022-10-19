PLG／強森為富邦帶來空接能力　許總：熱身賽扣到手軟

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在談到當初決定選擇他的原因時，許總表示，「他37歲了，很珍惜這份的工作。Chris(蔡承儒)在觀察他時，他就表現的十分積極，非常想要這個機會。我們也問志傑他的情況，後者說其個人天份絕對沒問題，比較擔心年紀和體能問題。我們已經有Z了，因此想找一個完全不同類型的球員，說不定對團隊會有加分。」
許總表示，強森的缺點是身材單薄，但優點是很願意跑，並且補足了球隊過去所欠缺的空中接力灌籃能力。「大家發現他能灌之後，都不斷的傳球給他，所以他在訓練賽和熱身賽都常常扣到沒力。」
CJ受訪時則說，自己有看過勇士過去兩年的比賽影片，同時也有和前球隊洋將賈西亞聯絡，理解到勇士練球的標準非常高，希望自己來到球隊後能打出相應的水準，幫助球隊贏得三連霸。
目前富邦長人有不少處於傷兵名單之中，其中塞瑟夫確定趕不上開季，面對各隊禁區的大洋將——特別是擁有辛巴、阿提諾、班尼克等三人的攻城獅——強森可說是肩負重任。
對此，強森本人並不擔心，他提到教練團會去做詳盡的準備，給予球員們充分的作戰計畫去應對不同陣容，同時他們也會透過影片分析去摸清對方的小細節，以便在未來比賽中打出成功的攻防回合。「勇士過去對付不一樣的洋將陣容很有經驗，我就是將教練團給的任務給執行好。」