台北驚見「超兇遊民」躺公園椅睡覺！本尊是F級鄉民女神
網紅插畫家「泥泥學姊」擁有精緻五官、F級火辣身材，是許多網友心目中的「鄉民女神」，在IG更坐擁181萬人追蹤，人氣超旺。最近她到台北遊玩，也PO出一系列「搞怪火辣照」，其中就有幾張是躺在公園長椅上睡覺、放空的照片，讓網友笑翻「越中二妳越愛」、「怎麼一堆中二擺拍」。
近日到台北遊玩的泥泥學姊，17日在IG發出10張搞怪照，不僅不顧形象，直接躺在公園長椅上睡覺、放空，讓人不仔細看還以為是「遊民」；不僅如此，她還轉過身「趴在椅子上」，像在練習平衡感，自然不尷尬的樣子彷彿在自家一般。
此外，下腰、抬腿露腿根、深蹲在地上都難不倒泥泥學姊，她擺出超多無厘頭的姿勢和表情，可愛又搞怪的風格深受粉絲喜愛，她也在文內表示「一到十最喜歡哪張？我自己最喜歡第九」，在擺出各種姿勢時，她的F級深溝也一覽無遺，性感程度爆表。
貼文一出，3.7萬人按讚，網友紛紛留言，「我喜歡第8張~~」、「越中二妳越愛」、「怎麼一堆中二擺拍」、「第五張笑死」、「我喜歡泥泥的全部」、「仙女」、「第三張太中二了，鹹蛋超人是泥」、「第6張不錯呀」、「睡在外面小心著涼囉」。（編輯：郭佩蓉）