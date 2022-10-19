《天堂月免R》改版！台版專屬活動登場　60萬GASH大放送

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《天堂》月免服REMASTERED版本，於10月19日至11月30日推出「新勢力崛起改版三部曲」的首波改版內容，此外，官方也搶先預告將於11月開放台版專屬活動「伊娃的恩典」、Lv.100等級，活動詳情請依官網公告說明為準。
一、全新系統「亞丁的冒險」：玩家進行「狩獵」及「蒐藏」兩種類型任務，可免費獲得「(殷海薩肩甲)傲龍禮盒」*1、「殷海薩的祝福」*800。達成全部10項「蒐集」任務，可額外獲得「純白的萬能藥」*50，達成全部25項「狩獵」任務，可額外獲得「殷海薩加護15天」*1。
二、全新奧拉奇里亞淨化屠龍副本：全新副本內容，玩家持有「時空鑰匙」系列道具可進入副本房間，需要透過團隊合作通過四階段地監，分別為：消滅召喚門怪物、擊敗黑暗監視官BOSS、擊敗進化後的「黑暗監視官」、觸發「奧拉奇里亞的賞賜石像」獲得特殊技能並與夥伴淨化「奧爾奇里亞」。通關可獲得「奧拉奇里亞的禮物」有機會開啟「+9亞瓦隆武器」，以及額外獎勵「勇猛勳章」*10，可兌換體力加護及高級裝備等道具。
三、光榮回歸限定，即刻登入領取+13火神武器：即日起至11月2日，於改版前曾登入過的玩家，可透過遊戲中信件系統，領取老玩家專屬好禮「光龍回歸武器箱」，開啟後可獲得角色職業對應的「強化值達+13武器」。
四、天堂帕case：台版專屬網頁活動，於即日起至11月30日，於網頁進行魔法娃娃育成，達成指定人物的累積成長點數，每天可獲得育成好禮「潘朵拉黃金盔甲魔法卷軸」*1、「潘朵拉黃金武器魔法卷軸」*1，達指定點數可獲得魔法娃娃「魔導士帕歐」或「魔騎士帕克」則一。此外，與老戰友分享「養娃秘笈碼」達成指定任務累積團隊成長點數，團隊積分達20,500以上，可獲得終極團隊獎一年份免費殷海薩！官方更準備了60萬的GASH點數獎勵，完成門檻任務的玩家皆可進行抽獎，最高可獲得15,000點！
五、全新兌換製作活動「勇猛勳章」：玩家於限定副本或地圖擊殺BOSS，即可獲得「勇猛勳章」兌換「老舊巴爾加腰帶」等多種高級裝備。改版期間限定加碼兌換「帕哥能量III」來搭配網頁活動「天堂帕case」提升成長點數，幫助玩家更快速育成魔法娃娃獎勵！
六、三大職業優化：王族、騎士、妖精，三大古老職業再進化！大幅提升王族戰鬥力、提高騎士和妖精的PVP優勢。
1、王族新增技能「帝國：超載」：增加帝國暈眩時間、暈眩中機率性觸發DG-10的Debuff。
2、騎士新增技能「衝擊之襲」：給予強大的傷害，施放成功時，機率性給予對手移動速度降低效果；觸發Debuff暈眩機率提升，機率性造成不可歸還效果。
3、騎士新增技能「反擊屏障：萬能」：發動反擊屏障時，恢復被擊傷害量一定的HP。
4、妖精新增技能「精準射擊：箭」：精準射擊命中時，新增不可移動及ER降低效果。
七、全新等級分流地圖「遺棄之地」：玩家於每晚18:30至21:00在「歐瑞村莊」與「遺棄之地」入口NPC對話，支付1萬金幣即可進入Lv.90～Lv.91的「限定的遺棄之地」西側，或Lv.90～Lv.93的「限定的遺棄之地」東側、「遺棄之地」西側。此外，BOSS「殘忍之地主人」及「惡毒之地主人」則於每晚19:00及20:00整點輪流登場。擊敗BOSS就有機會獲得職業技能道具。