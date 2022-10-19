經濟榮景曇花一現？越南爆「擠兌潮」　恐重演金融風暴

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儘管在越南監管機構出手對這家民營銀行進行「特別審查」，以及西貢商業銀行提高利率、吸引存戶的緊急止血之下，這一事件暫時獲得控制，但也同時暴露出存戶對於金融業缺乏信心，以及越南經濟正在面臨的挑戰。
報導指出，在新冠肺炎疫情爆發之前，資本充足率一直在持續下降，大多數國有銀行的資本充足率特別低，而家庭債務在過去10年左右急劇上升。研究機構Pantheon Macroeconomics新興亞洲首席經濟學家Miguel Chanco警告，雖然越南的金融體系有「堅實的基礎」，但脆弱性仍然存在，從蜂擁擠兌就能看出來，人們對金融業的信心仍脆弱。
越南經濟今年預計增長8%，是全球增速最高的經濟體之一，但與此同時，越南的經濟、家庭和企業的債務負擔也正在上升。印度第二大券商SSI Securities上週發布報告指出，最新的調查突顯越南銀行和房地產市場等面臨「揮之不去」的風險。
回顧2012年，放貸熱潮和監管不力導致越南銀行壞帳激增，銀行高階主管被捕，股市暴跌，當時不良貸款率高達17%。儘管在那之後，銀行開始清理銀行系統，但仍無法完全消除用戶對於銀行的不信任感。
另外，越南盾貶值也成為一大隱憂。隨著美元不斷走強，越南盾兌美元今年兌美元約貶值7%。越南央行近日更宣布，將越南盾兌美元匯率每日波動幅度，由之前的3%擴大至5%，表明當局願意容忍貨幣進一步走貶。