2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

經濟榮景曇花一現？越南爆「擠兌潮」　恐重演金融風暴

▲越南西貢商業銀行近日遭到儲戶擠兌，讓外界憂心重演金融風暴。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南西貢商業銀行近日遭到儲戶擠兌，讓外界憂心重演金融風暴。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-19 16:42:14

越南先前對美國的出口激增，GDP快速增長，甚至高居亞洲各國之冠。但隨著全球將陷入經濟衰退的烏雲籠罩，這個上半年表現耀眼的新興市場，也因為內部金融系統風險與外部美元走強，而遭受內外夾擊。越南第五大銀行西貢商業銀行（SCB）近來一度爆發擠兌，儘管此事件暫時得到控制，不僅顯示出存戶對於金融業缺乏信心，更顯露出越南正面臨一場金融風暴的考驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《華爾街見聞》報導指出，在過去一週，越南西貢商業銀行遭到存戶擠兌，但有傳言稱與近期一家因欺詐而接受調查的房地產集團有關。10月8日越南警方宣佈拘留房地產集團Van Thinh Phat控股集團的董事長Truong My Lan和其他公司高層，稱該公司涉嫌在2018年至2019年期間非法發行債券，籌集了數萬億越南盾。而西貢商業銀行與該案有關的傳言在社群媒體上傳播之後，隨即引發了該行存戶擠兌。

儘管在越南監管機構出手對這家民營銀行進行「特別審查」，以及西貢商業銀行提高利率、吸引存戶的緊急止血之下，這一事件暫時獲得控制，但也同時暴露出存戶對於金融業缺乏信心，以及越南經濟正在面臨的挑戰。

報導指出，在新冠肺炎疫情爆發之前，資本充足率一直在持續下降，大多數國有銀行的資本充足率特別低，而家庭債務在過去10年左右急劇上升。研究機構Pantheon Macroeconomics新興亞洲首席經濟學家Miguel Chanco警告，雖然越南的金融體系有「堅實的基礎」，但脆弱性仍然存在，從蜂擁擠兌就能看出來，人們對金融業的信心仍脆弱。

越南經濟今年預計增長8%，是全球增速最高的經濟體之一，但與此同時，越南的經濟、家庭和企業的債務負擔也正在上升。印度第二大券商SSI Securities上週發布報告指出，最新的調查突顯越南銀行和房地產市場等面臨「揮之不去」的風險。

回顧2012年，放貸熱潮和監管不力導致越南銀行壞帳激增，銀行高階主管被捕，股市暴跌，當時不良貸款率高達17%。儘管在那之後，銀行開始清理銀行系統，但仍無法完全消除用戶對於銀行的不信任感。

另外，越南盾貶值也成為一大隱憂。隨著美元不斷走強，越南盾兌美元今年兌美元約貶值7%。越南央行近日更宣布，將越南盾兌美元匯率每日波動幅度，由之前的3%擴大至5%，表明當局願意容忍貨幣進一步走貶。

用醫療搭起新南向橋樑　高醫遠赴越南關心民間

韓國自11月恢復多地免簽入境　台灣、日本都入列

影／法國大罷工！加油站、交通大亂　歐洲之星取消列車　

戰狼變地痞？示威者抗議二十大　遭拖入中國領事館圍毆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀