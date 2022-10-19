iPad舊款漲價割韭菜？達人曝真心話：「這款」將成搶手貨
蘋果19日凌晨推出3大新品，有搭載M2晶片的全新iPad Pro、平價款iPad 10代，還有搭載A15仿生晶片的 Apple TV 4K。除了新品推出備受注目外，蘋果官網首次出推新機種後，舊款不降反漲2至3千元，讓網友相當不滿，3C達人Tim哥認為，在新款推出以及舊款調漲後，iPad第9代反而會出現搶購潮，若是有規劃要購買的民眾可要加緊腳步了！
蘋果本次推出新款M2晶片的iPad Pro和第10代iPad，除了起跳價變高以外，舊款iPad air5、iPad mini不降反漲更是讓網友相當不滿。Tim哥認為，官方想要讓消費者在平價平板中還是有選擇權，但iPad10代的起價偏高，若是舊款維持原價格，多數使用者可能會更傾向於購買iPad air5，因此調整價格做出市場區隔，當然美元持續上漲也是其中的關鍵因素。
Tim哥也預測，本次iPad推出新款、調漲價格後，iPad 9代恐成熱門搶購機種，不僅功能齊全且沒有調漲價格，在平價選擇中相當具有優勢，與第10代相差達4000元；當然若是不考量價格因素，iPad 10代仍是升級有感，包含首度搭載橫向前置相機，升級 1200 萬像素廣角後置相機，並支援 240 fps 慢動作攝影、可連接埠支援各式 USB-C 配件、新增Wi-Fi 6 支援連線速度更快，顏色外觀也更多選擇。
至於新iPad pro搭載M2晶片效能強悍，可滿足有3D、影片剪輯需求的用戶，但對於是否能夠拿來取代筆電？Tim哥直言，筆電有許多軟體不見得有上架在apple store，恐怕還是要依造個人使用需求來選擇。
本次新品中令Tim哥相當驚喜的是新Apple TV 4K，搭載 A15 仿生晶片、新增 HDR10+ ，帶來極快網速和串流的 Gigabit 乙太網路支援、可連接更多智慧家庭配件的網路通訊協定 Thread，以及容納更多 app 和遊戲的雙倍容量，只拿來看電視節目的用戶，升級後可能不會感到太大差異，但若是有玩遊戲的需求的用戶，就相當推薦可以入手。