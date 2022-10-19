2022新加坡環球小姐出爐　評審：靠機智奪冠

新加坡環球比賽在17日進行決賽，由來自國立新加坡大學商學院的Carissa Yap奪得冠軍。現年22歲的Carissa Yap仍在唸大學，評審認為她在機智問答環節的表現突出，成為2022新加坡環球小姐（Miss Universe Singapore 2022）。
2022新加坡環球小姐的亞軍則是27歲的Yvonne Sashirekha，季軍是21歲的Denissia Li Xia Delangle。由於新加坡是多元族群兼容的國家，身為亞裔的Carissa Yap奪得后冠讓人備受矚目。評審認為她才智過人，且具備商學院知識，她期望透過選美比賽，能夠籌組社會企業，幫助欠缺銀行的偏遠地區，獲取更多的資源。最厲害的是，Carissa Yap不需要白馬王子來拯救她，因為她自己就會跆拳道，且就讀於新加坡第一學府，可以說是五育均優的完美皇后。
另外，雖然年紀輕輕，但評審們認為她有大將之風，不論面臨任何環節或考題，仍然處變不驚，十分冷靜地完成作答，她也認為她的優勢便是「冷靜」，因為她總能運用此優勢化險為夷，讓評審們一致認同她是摘下后冠的第一人選。由於贏得后冠，她可以獲得為期四天的酒店度假、珠寶首飾、獎金和前往美國參與比賽的免付費行程。